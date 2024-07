Phát triển 'hành lang công nghiệp' miền Trung và Tây nguyên

Phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh tại Hoàng Sa, Trường Sa

Quy hoạch TP.Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển huyện đảo Hoàng Sa kết hợp đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển gắn với tạo lập và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển vững chắc và rộng khắp; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trên biển. Đồng thời, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam bằng phương pháp hòa bình, trên cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đó có Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Hình thành 3 khu bảo tồn biển Nam Yết, Thuyền Chài, Song Tử tại quần đảo Trường Sa. Đến năm 2030, TT.Trường Sa là đô thị loại 5.