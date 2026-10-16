Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Trong đó, hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2026 tăng trưởng mạnh mẽ đến xấp xỉ 68% so với năm 2025, lọt vào top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á.

Với bệ phóng từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đang thúc đẩy nhiều nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tháng 10.2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 264/2025 quy định về Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương. Quỹ hoạt động theo quy định của luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhiều địa phương cũng ra sức thúc đẩy hình thức này. Như tại một sự kiện về trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết TP đang chuẩn bị hạ tầng, dữ liệu và cơ chế vốn để các nhóm nghiên cứu AI đưa sản phẩm ra thực tế, hướng đến những dự án khởi nghiệp về công nghệ đạt giá trị tỉ USD.

Việc phát triển thành công các dự án khởi nghiệp về công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ giúp tạo ra những doanh nghiệp có giá trị cao, mà còn tăng cường năng lực tự chủ công nghệ cho nước nhà để vươn ra toàn cầu. Bên cạnh đó, dù ghi nhận nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra một số vấn đề cần giải quyết như đa dạng hóa nguồn vốn và tạo thuận lợi để doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn và các chương trình hỗ trợ như kết nối các dự án khởi nghiệp với chuyên gia…

Kinh nghiệm thực tế từ những chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thành công ở các nước cho thấy vốn hay cơ chế chỉ mới là nền tảng cơ bản. Từ ý tưởng đến phát triển sản phẩm hoàn thiện đã là một hành trình dài. Và để một sản phẩm hoàn thiện chinh phục được thị trường còn đòi hỏi hoạch định chiến lược tiếp thị, bán hàng hiệu quả. Mặt khác, ngay cả khi chinh phục thị trường, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, mạnh mẽ thì cần có phương án tài chính, năng lực pháp lý bài bản.

Điển hình, để trở thành "cái rốn" công nghệ, thung lũng Silicon (bang California, Mỹ) và vùng lân cận đã phải xây dựng một hệ sinh thái toàn diện. Từ thập niên 1970, hệ sinh thái của thung lũng Silicon không chỉ hội tụ các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, hay các quỹ đầu tư mạo hiểm để thúc đẩy nguồn vốn, mà còn là mạng lưới ngân hàng, công ty luật, các doanh nghiệp và chuyên gia về tiếp thị - tư vấn thị trường, tài chính. Bởi để dự án khởi nghiệp thành công thì ý tưởng hay hỗ trợ hoàn thiện công nghệ và vốn đầu tư là chưa đủ mà cần phải có những định hướng để tiếp cận đúng đắn về thị trường, chuẩn hóa cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ bản quyền công nghệ và sở hữu trí tuệ, kết hợp thêm là các chuyên gia tài chính giúp hoạch định chiến lược đầu tư.

Không chỉ có quy mô rộng như thung lũng Silicon, vườn ươm khởi nghiệp của Viện công nghệ Georgia (TP.Atlanta, bang Georgia, Mỹ), mà người viết từng tham quan trực tiếp từ nhiều năm trước, cũng phát triển hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ công nghệ, tư vấn về pháp lý, tiếp thị, tài chính… Trong từng giai đoạn trong dự án khởi nghiệp của sinh viên Viện công nghệ Georgia, vườn ươm đều xây dựng những bước hỗ trợ tương ứng.

Chính vì thế, để hỗ trợ khởi nghiệp đạt kết quả đột phá, việc hoàn thiện một hệ sinh thái bài bản cùng chiến lược thực thi hiệu quả chính là nền tảng sống còn mà chúng ta cần hướng đến.