Lòng yêu nước của người trẻ

Kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" đã trở thành biểu tượng đẹp, được thể hiện qua những phong trào tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Nếu các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân để bảo vệ từng tấc đất quê hương, thì thế hệ thanh niên hôm nay mang trên vai sứ mệnh tiếp nối truyền thống ấy bằng tri thức, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Trong hành trình đó, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động nhiều năm qua chính là lời hiệu triệu mạnh mẽ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cống hiến của thanh niên Việt Nam.

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" không chỉ là một lời khẳng định đầy tự hào, mà còn là lời cam kết hành động của mỗi thanh niên đối với quê hương, đất nước. Yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà được vun đắp từ những hành động bình dị mỗi ngày: nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng.

Tình yêu ấy còn được thể hiện qua những lễ chào cờ, hát Quốc ca nơi biên giới, hải đảo; qua những bước chân tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa, những chuyến đi hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Mỗi việc làm thiết thực đều góp phần biến tình yêu nước thành sức mạnh, biến tinh thần đoàn kết thành những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, lòng yêu nước của thanh niên cần được thể hiện mạnh mẽ hơn bằng trí tuệ, năng lực sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đặc biệt, nhân dịp Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên về chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm", mỗi người trẻ càng nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong sự phát triển của đất nước. Đây không chỉ là câu chuyện về cơ hội lập nghiệp của một thế hệ, mà còn là vấn đề liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, sức sống và tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

Khởi nghiệp không chỉ để tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, mà còn có thể tạo ra việc làm, giải quyết những vấn đề của cộng đồng và đóng góp vào sự thịnh vượng chung.

Đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu bằng những phát minh vĩ đại; đôi khi, đó chỉ là một ý tưởng cải tiến sản xuất, một ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống, một mô hình nông nghiệp xanh hay một sản phẩm mang bản sắc Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Với lợi thế về sức trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ và tinh thần ham học hỏi, thanh niên Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, kinh tế xanh và nền kinh tế tri thức.

Để khát vọng được chắp cánh, cần có sự đồng hành của Nhà nước và toàn xã hội trong việc tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và phát triển tài năng. Đồng thời, bản thân mỗi thanh niên chủ động nắm bắt cơ hội, không trông chờ, không ngại khó và không ngừng nâng cao năng lực để đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" không chỉ là một phong trào hành động, mà còn là lời nhắc nhở về lý tưởng sống đẹp của thanh niên Việt Nam. Yêu nước là biết tự hào về quá khứ, có trách nhiệm với hiện tại và dám kiến tạo tương lai. Thanh niên không chỉ là quãng thời gian để ước mơ, mà còn là thời điểm để hành động và cống hiến.

Bởi Tổ quốc không chỉ là nơi ta thuộc về, mà còn là tương lai mà mỗi chúng ta có trách nhiệm cùng nhau kiến tạo.