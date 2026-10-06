Tình nguyện hè của 425.000 thanh niên Đà Nẵng: Từ thành phố đến biên giới

Chiều 6.10, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đến các điểm cầu xã, phường trên toàn thành phố.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, với nhiều công trình, phần việc thiết thực, thu hút hơn 425.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tại bản Ngọc Năm (xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ở cấp thành phố, Thành đoàn tổ chức 8 đội hình chuyên trách gồm: "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh", "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác", "Bình dân học vụ số" và "Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới".

Từ tháng 6 - 8.2026, thanh niên thành phố đã triển khai, cụ thể hóa 1.052 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới 254.700 cây xanh; sửa chữa 9,8 km và làm mới 4,6 km đường giao thông nông thôn.

Trong lĩnh vực hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn tổ chức 320 lớp tập huấn khởi nghiệp, hỗ trợ 12 dự án và giới thiệu việc làm cho hơn 12.000 thanh niên.

Các hoạt động chăm lo thiếu nhi cũng được triển khai rộng khắp, với 352 lớp dạy bơi miễn phí, hỗ trợ hơn 32.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Qua chiến dịch, các cấp bộ Đoàn giới thiệu 481 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Dấu ấn từ vùng biên giới

Một trong những điểm nhấn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là hoạt động hướng về các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các địa bàn biên giới.

Nổi bật, chiến dịch "30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới" được triển khai từ ngày 31.7 đến 31.8, với nhiều công trình, phần việc thiết thực như "Ánh sáng vùng cao", "Ngôi nhà 19 tháng 8", "Nước ấm vùng cao"...

Khoảng 425.000 thanh niên Đà Nẵng tham gia tình nguyện hè năm 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Riêng tại 6 xã biên giới, các đơn vị đã tổ chức 89 chương trình an sinh xã hội; triển khai 324 đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ nâng cao năng lực số cho hơn 332.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân.

Các hoạt động tình nguyện tại địa bàn biên giới không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống người dân, thanh thiếu nhi mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.