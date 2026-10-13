Phía sau những doanh nhân ít được gọi tên

Có thể nói, 2026 là năm đặc biệt của đặc biệt bởi đây là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn tới giàu có và thịnh vượng của đất nước.

Vì thế, Ngày Doanh nhân VN năm nay cũng nên mang một tầm vóc mới, tôn vinh không chỉ là ghi nhận thành công của các doanh nghiệp (DN) mà còn là tạo dựng môi trường để hàng vạn, hàng triệu nỗ lực của họ có thể chuyển hóa thành năng suất, giá trị và sức cạnh tranh của đất nước. Vấn đề này gần 2 năm trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng nhắc nhở "làm tổ cho "đại bàng" và những cánh đồng cho "đàn ong" làm mật". Ở thời điểm cần sự cộng hưởng sức mạnh của toàn thể lực lượng DN, lời nhắc này càng cho thấy tính đúng đắn và tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Vì thế, Ngày Doanh nhân VN hôm nay, bên cạnh các sếu đầu đàn đang nỗ lực bứt phá về phía trước, xin được nói về những doanh nhân chưa được nhiều người biết đến.

Thứ nhất, trên các diễn đàn lớn, chúng ta thường nhìn thấy những tập đoàn, những doanh nhân tên tuổi, những thương hiệu quốc gia. Nhưng bên trong mỗi nền kinh tế còn là vô số DN chưa hoặc không xuất hiện. Họ có thể là một cơ sở sản xuất tạo việc làm cho vài chục lao động, một DN gia đình bền bỉ giữ nghề, một nhà cung ứng phụ trợ đang nỗ lực đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng quốc tế, một công ty nhỏ tìm cách đưa công nghệ vào sản xuất... Họ không tạo ra những thương vụ gây tiếng vang, không có những siêu công trình hay các dự án để đời... Nhưng họ vẫn đang tạo việc làm, duy trì sinh kế, đóng thuế, cung ứng hàng hóa, giữ cho các dòng chảy kinh tế không ngừng vận động. Sự đóng góp của họ riêng lẻ nên ít được nhìn thấy, nhưng cộng lại tạo thành một nền tảng vững chãi cho nền kinh tế. Ngay cả với TP.HCM, đầu tàu của cả nước, kinh tế hộ cũng đóng góp rất lớn trong tăng trưởng hằng năm.

Thứ hai, với đặc thù khoảng 98% DN vừa và nhỏ trong tổng số DN đang hoạt động, giải pháp để họ tăng năng suất, tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và lớn lên bằng chính năng lực của mình là vô cùng quan trọng nếu chúng ta muốn tăng trưởng 2 con số. "Tạo dựng cánh đồng cho đàn ong làm mật" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chính là ở chỗ này. Tất nhiên, chúng ta rất cần những DN đầu đàn có khả năng dẫn dắt thị trường, đầu tư công nghệ và vươn ra thế giới. Nhưng nếu những DN nhỏ chỉ đứng bên ngoài chuỗi giá trị, không đủ năng lực trở thành nhà cung ứng, không tiếp cận được công nghệ và vốn, thì hiệu ứng lan tỏa từ các đầu tàu sẽ bị hạn chế.

Thứ ba, tôn vinh doanh nhân ở thời điểm này phải đi cùng những điều kiện để doanh nhân có điều kiện phát huy hết trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng. Bởi suy cho cùng, một cánh đồng không thể chỉ trông chờ vào sự chăm chỉ của đàn ong. Nó còn cần đất tốt, nguồn nước, mùa vụ và một hệ sinh thái đủ lành mạnh để đàn ong làm ra nhiều mật ngọt. Tương tự, khát vọng làm giàu, khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến chỉ có thể phát huy hết tiềm năng khi DN được hoạt động trong một môi trường minh bạch, có khả năng tiếp cận nguồn lực và được cạnh tranh bằng năng lực thực chất.

Thế nên, Ngày Doanh nhân VN đầu tiên trong kỷ nguyên mới cần vượt khỏi lời chúc mừng thường lệ để đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào để những DN đang âm thầm tạo ra giá trị hôm nay có cơ hội trở thành những DN mạnh hơn của ngày mai?