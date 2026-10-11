Để y tế kỹ thuật cao đến với nhiều người bệnh

Hội thảo Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó do Báo Thanh Niên tổ chức hôm 9.10 được đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và các chuyên gia đánh giá cao. Bộ Y tế mong muốn báo tiếp tục đồng hành với ngành y tế lan tỏa những thành tựu của y tế nước nhà…

Tại hội thảo, các chuyên gia, bệnh viện (BV), cơ sở y tế đã "trình làng" những kỹ thuật y tế công nghệ cao dùng trong chẩn đoán, điều trị, như phẫu thuật bằng rô bốt điều trị ung thư, lồng ngực - mạch máu, tiết niệu; trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ in 3D…

Những kỹ thuật hiện đại đó đã giúp đem lại hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị, đặc biệt là những ca bệnh khó. Tuy nhiên, thường những kỹ thuật cao sẽ có chi phí điều trị khá cao và không phải BV, cơ sở y tế nào cũng làm được. Chẳng hạn, với chi phí phẫu thuật điều trị bằng rô bốt, hiện cao hơn khoảng 3 lần so với phẫu thuật thông thường và chưa được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán.

Vì vậy, vấn đề quan trọng là làm sao để y tế kỹ thuật cao đến được với nhiều người bệnh, nhiều BV hơn. Theo các chuyên gia, nhà quản lý, để giảm bớt gánh nặng tài chính lên người bệnh thì BHYT cần nghiên cứu việc chi trả đối với những kỹ thuật, công nghệ điều trị mới như phẫu thuật rô bốt. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, tương lai sẽ còn rất nhiều y tế kỹ thuật cao xuất hiện. BHYT tham gia để giúp tăng số lượng người bệnh có khả năng tiếp cận được y tế kỹ thuật cao.

Trước đây người ta rất ngại dùng thẻ BHYT mỗi khi đi khám chữa bệnh. Là vì thời điểm đó, chính sách BHYT còn rất hẹp trong chi trả khám chữa bệnh; về sau và hiện tại rất nhiều danh mục (từ những thuốc đắt tiền đến các kỹ thuật cao) đã được BHYT thanh toán. Ngoài việc BHYT vào cuộc, việc đưa y tế kỹ thuật cao đến với nhiều BV, cơ sở y tế cũng là điều khá quan trọng. Khi đó sẽ tránh tình trạng người bệnh dồn về số ít BV tuyến trên nơi có y tế kỹ thuật cao, gây quá tải, tốn kém. Khi nhiều nơi thực hiện sẽ có sự cạnh tranh, kéo theo chi phí điều trị giảm xuống, giúp nhiều người bệnh tiếp cận hơn.

Để y tế kỹ thuật cao sử dụng được tại nhiều BV, việc đào tạo chuyển giao cần được đẩy mạnh. Chẳng hạn, BV Bình Dân thời gian qua đã chuyển giao mổ bằng rô bốt đến các BV trong nước, thậm chí bác sĩ nước ngoài cũng đến đây học thực hành. Bên cạnh đó, yếu tố khác khá quan trọng, đó là sự quan tâm của nhà nước, các địa phương, ngành y tế trong đầu tư cho y tế kỹ thuật cao cần thiết; đào tạo nhân lực sử dụng được kỹ thuật cao nhằm tránh lãng phí trong đầu tư. Khi ấy mới phát huy hết hiệu quả về những tiến bộ của nền y tế nước nhà trong vận dụng khoa học công nghệ vào chăm sóc sức khỏe nhân dân.