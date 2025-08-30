Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Phát triển sâu rộng quan hệ Việt Nam - New Zealand

TTXVN
TTXVN
30/08/2025 05:30 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 29.8, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025) và Việt Nam đang kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt NamNew Zealand tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa.

- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Nhà nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong 80 năm qua; đánh giá Việt Nam đang có vai trò, vị thế ngày càng cao tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và khẳng định mong muốn không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand.

Hai bên vui mừng trước những thành tựu hợp tác nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân; nhất trí hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới thông qua việc sớm ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030 với các chương trình, biện pháp hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực. Nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp; hợp tác sâu sắc hơn nữa về quốc phòng - an ninh; tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình khu vực và thế giới.

Đánh giá cao tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với việc củng cố quan hệ song phương, hai bên nhất trí thúc đẩy gắn kết hơn nữa giữa nhân dân hai nước thông qua hợp tác giáo dục - đào tạo, du lịch và quan hệ thương mại. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị New Zealand tiếp tục tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại New Zealand. Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee khẳng định New Zealand đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại New Zealand và cam kết quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, tầm nhìn chung về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là LHQ, APEC, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự lễ duyệt binh 3.9 tại Trung Quốc

Ngày 29.8, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4.9.

Đậu Tiến Đạt

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội New Zealand bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội New Zealand bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025).

Khám phá thêm chủ đề

New zealand Việt Nam Việt Nam - New Zealand chủ tịch nước lương cường Duyệt binh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận