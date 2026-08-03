Phẫu thuật bằng robot từ xa cho người bệnh cách hơn 1.700 km

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ của Trung tâm phẫu thuật Robot, hệ thống y tế Vinmec vận hành mạng lưới phẫu thuật robot từ xa hai chiều Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội. Hai người bệnh được mổ cách bác sĩ hơn 1.700 km, hiện có sức khỏe ổn định.

Sáng 3.8, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Vinmec Smart city công bố về thành công này.

Chuyên gia tại Vinmec Smart city (Hà Nội) điều khiển hệ thống robot từ xa mổ u bì buồng trứng phải cho bệnh nhân 15 tuổi tại Vinmec Cần Thơ

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Ca bệnh thứ nhất là nữ bệnh nhân 15 tuổi được phát hiện u bì buồng trứng phải. Đây là độ tuổi mà mục tiêu điều trị là loại bỏ khối u đồng thời phải bảo tồn tối đa nhu mô buồng trứng, duy trì chức năng nội tiết và khả năng sinh sản trong tương lai.

Trong ca mổ, chuyên gia tại Vinmec Smart city (Hà Nội) điều khiển hệ thống robot từ xa; ê-kíp Vinmec Cần Thơ trực tiếp phối hợp tại phòng mổ. Sự hỗ trợ của hình ảnh phóng đại và dụng cụ robot linh hoạt giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, hạn chế vỡ khối u và giảm tổn thương mô lành.

Ca bệnh thứ hai là nam bệnh nhân 42 tuổi, bị tổn thương ung thư gan trái. Người bệnh có tiền sử viêm gan B mạn tính, có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái và cắt túi mật với mục tiêu điều trị triệt căn, đồng thời bảo tồn tối đa phần gan lành.

Với ca mổ này, Vinmec Cần Thơ trở thành đầu cầu điều khiển robot, trong khi người bệnh và ê-kíp trực tiếp tại phòng mổ ở Vinmec Smart city.

PGS-TS Hoàng Gia Du, Giám đốc Vinmec Smart city, cho biết, đây là lần đầu tiên mô hình phẫu thuật robot từ xa tại Việt Nam được triển khai theo chiều điều khiển ngược giữa hai trung tâm trong cùng một hệ thống. VinGroup đã dành 280 tỉ đồng hỗ trợ các ca mổ robot với chi phí chi trả gần như tương đương ca mổ nội soi thông thường, giúp nhiều người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao.

Tại lễ công bố, lan tỏa thông điệp "ngoại khoa không giới hạn, không khoảng cách", TS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, Hà Nội đang xây dựng cơ chế để các chuyên gia giỏi tại các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô sẽ tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, ngoài nơi bác sĩ công tác, không phân biệt bác sĩ của cơ sở y tế "công" hay "tư".

Cơ chế này sẽ khắc phục thiếu hụt nhân lực y tế; người bệnh ở đâu cũng được các chuyên gia giỏi khám, chữa bệnh. Các bệnh viện của Hà Nội sẽ "dùng chung" nhân lực giỏi, các chuyên gia cùng tham gia chăm sóc, điều trị cho người dân.