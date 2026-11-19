Ngày 19.11, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch xã Hòa Vang, cho biết UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5301/QĐ-UBND phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh và bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Hòa Vang (xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Khu đô thị Hòa Vang được quy hoạch trên diện tích gần 184 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 19.000 tỉ đồng ẢNH: P.N

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 183,9 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 33.910 người. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18.922 tỉ đồng.

Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 13.580 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khoảng 2.503 tỉ đồng và chi phí dự phòng khoảng 2.837 tỉ đồng.

Dự án được triển khai tại xã Hòa Vang, có phía đông giáp quốc lộ 14B và khu dân cư chợ Túy Loan; phía tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng; phía bắc giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện trạng; phía nam giáp khu dân cư hiện trạng và đường ĐH5.

Theo phương án quy hoạch, nhóm đất ở chiếm khoảng 55,1 ha; đất giáo dục 5,6 ha; đất văn hóa 13,1 ha; đất dịch vụ 16,4 ha; đất cây xanh, mặt nước 31,9 ha; đất bãi đỗ xe 7,2 ha; đất giao thông 49,9 ha; đất y tế 2,7 ha và các loại đất hạ tầng kỹ thuật khác.

Khu vực phía đông dự án giáp quốc lộ 14B và khu dân cư chợ Túy Loan ẢNH: P.N

Khu đô thị Hòa Vang được định hướng đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công trình nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ. Các loại hình nhà ở gồm nhà ở liền kề, nhà chung cư và nhà ở xã hội. Dự án cũng bố trí khu hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư, các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thương mại dịch vụ.

Đáng chú ý, chủ đầu tư được phép xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê; đồng thời được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở tại các khu vực đáp ứng quy định pháp luật và quy định của UBND thành phố.

Hướng đến giãn dân

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, dự án hướng đến mục tiêu giảm tải, giãn dân cư cho khu vực đô thị trung tâm, tạo quỹ nhà ở mới, thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Hòa Vang và thành phố.

Dự án Khu đô thị Hòa Vang được kỳ vọng tạo diện mạo đô thị mới ở phía tây Đà Nẵng ẢNH: P.N

Trước đó, theo định hướng quy hoạch của thành phố, xã Hòa Vang được xác định phát triển thành đô thị mới. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần thu hút dân cư, hình thành diện mạo đô thị sinh thái ở khu vực phía tây Đà Nẵng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, công tác lựa chọn nhà đầu tư dự kiến diễn ra từ quý 4/2026 đến quý 2/2027. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao đất, cho thuê đất dự kiến thực hiện từ quý 2/2027 đến quý 2/2028. Giai đoạn triển khai dự án từ quý 3/2027 đến quý 3/2034, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2034.

Đơn vị được giao làm bên mời thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo đánh giá trong hồ sơ dự án, quá trình đầu tư và vận hành dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 8.000 lao động chính thức và 1.500 lao động gián tiếp.

Phối cảnh Khu đô thị Hòa Vang ẢNH: P.N

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết địa phương rất kỳ vọng và quyết tâm thúc đẩy để dự án triển khai sớm nhằm hình thành lõi hạ tầng đô thị, thay đổi diện mạo kinh tế, phát triển thương mại - dịch vụ. Địa phương cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân xã Hòa Vang, đóng góp vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm đến.