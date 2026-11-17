Chiều 17.11, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM gồm bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một; bà Nguyễn Khoa Diệu An và bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, cùng Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, tiếp xúc cử tri phường Thủ Dầu Một, ghi nhận nhiều ý kiến của người dân về giải phóng mặt bằng, bảo hiểm y tế, tách thửa, giá đất, chất lượng nước sinh hoạt, tái định cư…

Theo đó, cử tri phường Thủ Dầu Một đề nghị HĐND TP.HCM quan tâm việc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13; thi công hầm chui ngã năm Phước Kiến và khắc phục tình trạng ùn ứ giao thông, ngập nước trên một số tuyến đường.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, đại biểu HĐND TP.HCM, thông tin về những kiến nghị của cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Đinh Thị Tâm, đại diện chủ doanh nghiệp trên địa bàn phường Thủ Dầu Một đề nghị quan tâm các chính sách thuế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Còn bà Nguyễn Thu Thảo ở khu phố Phú Cường 6 (phường Thủ Dầu Một) phản ánh chất lượng nước sinh hoạt nhiều lần bị đóng cặn, đen đặc nhưng không được công ty cung cấp nước sạch giải quyết.

"Gia đình tôi có sử dụng túi chứa nước dự phòng, sau khi xả nước máy vào túi thì nhiều lần phát hiện nước có màu đen, đóng cặn và nhiều rêu, cặn bẩn. Chúng tôi khiếu nại lên công ty nước thì họ nói xả bỏ số nước bị đen đó đi và xả lại nước máy vào túi là hết. Tuy nhiên, sau nhiều lần như vậy nhưng nước vẫn bị đóng cặn bẩn ở trong túi tôi mang lên đây làm vật chứng", bà Nguyễn Thu Thảo khẳng định.

Người dân mang túi chứa cặn bẩn trong nước sạch sinh hoạt đến kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đã ghi nhận và chuyển cho các cơ quan chức năng trả lời cho người dân. Riêng về chất lượng nước sinh hoạt, bà Võ Thị Lý, Phó chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một, cho biết sẽ có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần - Tổng công ty Nước và Môi trường Bình Dương giải quyết.

Hơn 9 triệu đồng hỗ trợ tái định cư, 24 năm chưa nhận?

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND TP.HCM, bà Ong Kim Liên, cử tri phường Thủ Dầu Một phản ánh gia đình bà được hỗ trợ hơn 9,1 triệu đồng tiền di dời, tái định cư để xây dựng khu chung cư Bạch Đằng (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây, nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM), từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn chưa được nhận, mặc dù gia đình bà đã khiếu nại kéo dài.

Khu chung cư Bạch Đằng ở phường Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Tôi đã làm đơn thư đi gõ cửa nhiều cơ quan nhà nước đề nghị cho tôi nhận số tiền hơn 9,1 triệu đồng nhưng không cơ quan nào giải quyết cho gia đình tôi. Nay chồng tôi bệnh nặng, không có chi phí tiền thuốc men, tôi nhiều lần làm đơn lên UBND phường Thủ Dầu Một và nhiều cơ quan của TP.HCM nhưng đến nay cũng vẫn chưa giải quyết cho gia đình tôi", bà Ong Kim Liên trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến kiến nghị của người dân, bà Võ Thị Lý, Phó chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một cho biết công trình chung cư Bạch Đằng do Sở Xây dựng Bình Dương (trước đây) làm chủ đầu tư và được xây dựng từ năm 2002.

"Quá trình thực hiện bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư, gia đình bà Ong Kim Liên được hỗ trợ số tiền hơn 9,1 triệu đồng để di dời một số vật dụng trên đất, nhưng bà Liên không đồng ý nhận tiền. Sau khi công trình hoàn tất, tất cả các thanh toán, quyết toán, dự toán đã được tất toán và chuyển kinh phí về cơ quan có thẩm quyền của Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM quản lý. Tiền đã chuyển về Kho bạc Nhà nước, đến nay bà Liên muốn nhận tiền thì phải thực hiện các thủ tục theo quy định", bà Võ Thị Lý cho hay.

Cũng theo bà Võ Thị Lý, sau khi có kiến nghị của bà Ong Kim Liên, UBND phường Thủ Dầu Một đã có văn bản gửi Sở Tài chính và Sở Xây dựng TP.HCM để xem xét giải quyết.

Bà Võ Thị Lý, Phó chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một giải đáp kiến nghị của cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Võ Thị Lý cho biết thêm: "Sở Xây dựng TP.HCM hiện cũng đã có văn bản kiến nghị Kho bạc Nhà nước TP.HCM giải quyết cho bà Ong Kim Liên được nhận số tiền trên, nhưng đến nay Kho bạc Nhà nước TP.HCM vẫn chưa có ý kiến phản hồi. Do đó UBND phường Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi cho bà Liên".