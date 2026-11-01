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    TP.HCM tổ chức lại giao thông 4 vòng xoay ở Bình Dương cũ

    Đỗ Trường - Vũ Phượng
    Ngày 31.10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang đôn đốc tổ chức lại giao thông tại khu vực 4 vòng xoay, trên các tuyến đường ĐT.746, Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT.741 và đường Nguyễn Văn Linh ở khu vực Bình Dương cũ.

    Trước đó, Thanh Niên có loạt bài Nhận diện tai nạn giao thông và phóng sự truyền hình Hiểm họa tai nạn giao thông ở TP.HCM: Nguy hiểm từ Vòng xoay, quốc lộ liên quan 4 vòng xoay ở khu vực Bình Dương cũ.

    TP.HCM tổ chức lại giao thông 4 vòng xoay ở Bình Dương cũ- Ảnh 1.

    Vòng xoay Tân Hiệp

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Cụ thể, vòng xoay cây xăng Kim Hằng, đường ĐT.746 giao đường ĐT.747A (P.Tân Hiệp); Vòng xoay Tân Hiệp, đường ĐT.746 giao đường Nguyễn Văn Linh (còn gọi là đường Tạo lực 2; P.Tân Hiệp); Vòng xoay Cổng Xanh, giao đường ĐT.741 và ĐT.747A (P.Vĩnh Tân); Vòng xoay Định Hòa, giao đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường Tạo lực 6 (P.Chánh Hiệp).

    Theo Sở Xây dựng, trên cơ sở góp ý của Tập đoàn Becamex (chủ đầu tư xây dựng đường Tạo lực 2) về phương án điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Tân Hiệp, Sở đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật rà soát, có ý kiến góp ý; sẽ tiếp tục đôn đốc Becamex sớm hoàn thiện phương án và triển khai trong quý 4/2026.

    Đối với vòng xoay cây xăng Kim Hằng, Sở Xây dựng cho biết tháng 3.2026 đã có văn bản đề nghị Becamex hoàn thiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhưng đến nay đơn vị này chưa triển khai.

    Đối với vòng xoay Cổng Xanh, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Công an TP.HCM và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG (đơn vị thu phí BOT) khảo sát, đề xuất phương án cải tạo trong tháng 11.

    Đối với vòng xoay Định Hòa, Sở Xây dựng có văn bản thống nhất phương án tháo dỡ và tổ chức giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Sở đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp Becamex hoàn thiện phương án để triển khai thực hiện trong quý 4.

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