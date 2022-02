Phe phái kình địch tạo 'chân không' quyền lực giúp IS hồi sinh ở Iraq, Syria

Công việc này được tiến hành sau các cuộc tấn công chết người do IS thực hiện gần đây.

Gần 3 năm sau khi mất vùng đất cuối cùng tại đây, các tay súng Hồi giáo IS đang trở lại như một hiểm họa lớn.

Theo nhiều quan chức an ninh, lãnh đạo và người dân địa phương, nhóm IS đã lợi dụng sự thiếu kiểm soát tập trung để gầy dựng lại lực lượng.

Vào cuối tháng 1, IS đã thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu nhất chống lại quân đội Iraq sau nhiều năm im lặng, khiến 11 binh sĩ Iraq thiệt mạng.

Đồng thời, những tay súng IS cũng tràn vào một nhà tù ở Syria, tìm cách giải thoát cho các tù nhân thuộc tổ chức này. Hàng trăm người đã thiệt mạng bao gồm cả tù nhân, lính canh và dân thường.

Các quan chức nhà nước và người dân địa phương đều cho rằng điều này đã xảy ra là do sự kình địch giữa các nhóm vũ trang.

Sau khi các lực lượng Iraq, Syria, Iran và lực lượng do Mỹ dẫn đầu thông báo đã đánh bại IS vào năm 2019, các phe này lại đối đầu nhau trên khắp những vùng đất từng thuộc về IS.





Tại một số khu vực thuộc Iraq nơi IS còn hoạt động, tranh chấp chủ yếu xảy ra giữa chính phủ Baghdad và khu vực tự trị của người Kurd ở phía bắc.

Những khu vực này là nơi có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ và là lãnh thổ chiến lược mà cả hai bên đều muốn giành lấy.

Nhưng đây cũng là nơi đã xảy ra những cuộc tấn công đẫm máu nhất của các nhóm thánh chiến ở Iraq trong những tháng gần đây.

Các quan chức địa phương cho biết các tay súng IS ẩn náu trong các khu đất nông nghiệp giữa các tiền đồn quân sự. Nhưng các phe phái quân sự tại đây cho rằng số lượng các nhóm đối địch với IS tại đây là quá đủ để dập tắt mọi sự nổi dậy của nhóm này.

Tasheen Al-Khafaji, người phát ngôn Bộ tư lệnh chiến dịch hỗn hợp của Iraq, cho biết các nhóm đang phối hợp cùng nhau: “Cuộc họp giữa lực lượng liên bang và người Kurd Peshmerga đã diễn ra rất hiệu quả. Cuộc họp và công tác chung chống lại các tổ chức khủng bố đã thành công và đã chứng minh sự đóng góp to lớn vào sự ổn định trong khu vực”.

Sau vụ tấn công nhà tù, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại IS tuyên bố rằng rằng các cuộc tấn công gần đây đã làm cho tổ chức này càng ngày càng suy yếu hơn.

Nhưng một số người dân địa phương cảm thấy chưa tin tưởng: “Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, là an ninh và an toàn. Công dân Iraq chỉ muốn an ninh và an toàn, chúng tôi yêu cầu chính phủ có quân đội mạnh, có đào tạo, có tân binh. Như vậy để quân đội mạnh hơn”.