Phép thử đầy sức nặng của đội tuyển Việt Nam

Đình Bắc quá quan trọng

Sau Đài Loan và Kyrgyzstan ở kỳ FIFA Days tháng 11, đội tuyển VN nhiều khả năng sẽ có 2 trận giao hữu cực kỳ chất lượng với Nhật Bản (hạng 17 thế giới, số 1 châu Á) và Qatar (hạng 60 thế giới) vào tháng 12. Dự kiến thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Nhật Bản trên sân Panasonic Stadium Suita tại Osaka (có bán vé) vào ngày 30.12.2026. Sau đó, chúng ta sẽ bay sang Doha đá giao hữu kín với Qatar vào ngày 5.1.2027. Đó sẽ là 2 trận cọ xát quan trọng cuối cùng trước khi đội tuyển VN bước vào vòng bảng Asian Cup 2027 lần lượt gặp UAE (ngày 10.1), Hàn Quốc (15.1) và Yemen (20.1). Đội tuyển VN sẽ vắng Đình Bắc khi gặp UAE và Hàn Quốc vì án treo giò từ vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Đội tuyển VN sẽ vắng Đình Bắc (giữa) trong 2 trận đầu tiên tại Asian Cup 2027 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở tuổi 22, Đình Bắc đã thực sự thoát khỏi vai cầu thủ trẻ để trở thành nhân tố chủ chốt ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tháng 8.2026, đội tuyển VN bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup nhờ Đình Bắc - Xuân Son cùng đoạt Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Riêng Đình Bắc nhận phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất, khi có thêm 3 đường kiến tạo và sở hữu lối chơi bùng nổ ấn tượng nhất giải đấu. Đến FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9, đội tuyển VN trắng tay nhưng Đình Bắc vẫn tỏa sáng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Trong điều kiện lý tưởng, đây là bộ đôi trung phong bổ khuyết toàn diện cho nhau, tạo ra sự kết hợp giữa tốc độ và khả năng đột phá của Đình Bắc với sức mạnh càn lướt, dứt điểm toàn diện của Xuân Son. Nhưng càng như vậy, khoảng trống Đình Bắc để lại càng lớn, đặt HLV Kim Sang-sik đối diện với một bài toán chiến thuật hóc búa.

P HƯƠNG ÁN B

Ngay từ lúc này, xây dựng phương án B cho hàng công khuyết Đình Bắc được xem là nhiệm vụ mang tính sống còn của đội tuyển VN. Những "ngọn núi" của bóng đá châu Á như Nhật Bản, Qatar sẽ là phép thử khắc nghiệt nhưng hiệu quả nhất để BHL đánh giá khả năng vận hành của hệ thống tấn công mới. Cả Nhật Bản lẫn Qatar đều sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, rất giỏi dâng cao pressing gắt gao và sở hữu hệ thống phòng ngự có tính tổ chức cực tốt. Đối đầu với đẳng cấp World Cup, mọi sai lầm nhỏ nhất trong khâu luân chuyển bóng hay sự chệch choạc của hàng công thiếu ăn ý sẽ lập tức bị phơi bày. Nếu các phương án thử nghiệm của đội tuyển VN có thể đứng vững, hoặc tạo ra được những mảng miếng phản công có nét trước sức ép từ 2 ông lớn này, chúng ta sẽ tự tin bước vào Asian Cup 2027.

Hy vọng lớn nhất của HLV Kim Sang-sik là Xuân Son, Hoàng Hên sẽ đạt phong độ cao nhất sau khi bình phục chấn thương. Nhưng Hoàng Hên sẽ phải chạy đua với thời gian (cần 3 tháng điều trị và phục hồi). Điều đó đặt ra dấu hỏi về khả năng bắt nhịp ở sân chơi đỉnh cao như Asian Cup 2027.

Nhìn vào cảnh Tài Lộc tịt ngòi ở 2 giải chính thức gần nhất, sẽ hiểu lý do HLV Kim Sang-sik tích cực thử nghiệm Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu Đăng Khoa vẫn còn một chút khớp tâm lý thì Minh Hoàng đã bắt nhịp tốt hơn và có bàn thắng ra mắt đội tuyển VN. Tuy nhiên, ở tuổi U.20 rõ ràng 2 tài năng trẻ này sẽ cần thời gian để trưởng thành hơn nữa. Trong hoàn cảnh đó, HLV Kim sẽ tìm về những chân sút nội. Tiến Linh đã có 2 bàn thắng cho CLB Công an TP.HCM sau 3 trận và vẫn đầy khát khao. Gia Hưng, Tuấn Hải vẫn cho thấy sự cần mẫn, khả năng pressing tầm cao và hỗ trợ phòng ngự tốt giúp cân bằng lối chơi.

Thậm chí, không loại trừ khả năng đội tuyển VN sẽ tận dụng 2 trận giao hữu với Nhật Bản, Qatar để tập chuyển đổi linh hoạt sơ đồ chiến thuật giữa 3 mũi công và 2 tiền đạo. Thay vì đôi công ở 2 biên, HLV Kim có thể thử nghiệm tăng cường nhân sự khu trung tuyến để kiểm soát bóng, che chắn cho hàng thủ và trông chờ vào khả năng độc lập tác chiến của Xuân Son… Tất cả những phép thử đó sẽ được làm rõ qua thực tiễn, nhờ áp lực khủng khiếp đến từ đẳng cấp của Nhật Bản, Qatar - điều khó kiếm trước những cái tên vừa tầm như Đài Loan, Kyrgyzstan.