Thế giới

Phi công bị đuổi việc vì quên mang chăn cho Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ?

Vi Trân
Vi Trân
14/02/2026 20:27 GMT+7

Một phi công của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bị sa thải sau khi bỏ quên chiếc chăn của Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem trên máy bay, theo tờ The Wall Street Journal.

Trong bài viết ngày 13.2, The Wall Street Journal cho biết cố vấn cấp cao Corey Lewandowski của Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem đã đuổi việc một phi công vì quên mang chăn cho nữ bộ trưởng.

Phi công bị đuổi việc vì quên mang chăn cho Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ? - Ảnh 1.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem trên một chuyến bay

ẢNH: BỘ AN NINH NỘI ĐỊA MỸ

Vụ việc xảy ra khi bà Noem phải đổi máy bay trong một chuyến công tác do vấn đề bảo dưỡng. Tuy nhiên, chiếc chăn của bà đã không được mang từ máy bay thường ngày sang chiếc máy bay mới.

Kết quả là ông Lewandowski, được cho là có mối quan hệ riêng tư với bà Noem trong nhiều năm, đã đuổi việc viên phi công của Tuần duyên Mỹ. Sau khi đoàn đến nơi, viên phi công đã được yêu cầu tự mua vé máy bay thương mại về nhà. Tuy nhiên, người này cuối cùng được phục chức do đoàn không tìm được phi công khác để đưa họ về.

The Wall Street Journal không nói rõ thời điểm xảy ra vụ việc. Đó chỉ là một chi tiết trong bài viết tập trung phân tích chiến dịch siết chặt nhập cư, mối quan hệ giữa bà Noem với cố vấn Corey Lewandowski, cũng như tình trạng "hỗn loạn thường trực bên trong Bộ An ninh nội địa".

Theo tờ New York Post, một người phát ngôn của Bộ An ninh nội địa không phủ nhận câu chuyện của The Wall Street Journal nhưng nhấn mạnh Bộ trưởng Noem "đã đưa ra những quyết định cá nhân để mang lại sự xuất sắc".

Trong khi đó, theo tạp chí People, Trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa Tricia McLaughlin đã bác bỏ các cáo buộc của The Wall Street Journal nhắm vào bà Noem và ông Lewandowski. "Thông tin này hoàn toàn sai sự thật", bà McLaughlin nói.

Liên quan đến bài báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump "vẫn hoàn toàn tin tưởng Bộ trưởng". Trước đó, bà Noem đối diện làn áp lực từ chức từ phía quốc hội Mỹ sau các vụ đặc vụ liên bang nổ súng gây chết người tại thành phố Minneapolis trong chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp.

