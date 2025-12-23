Phi công drone Mỹ đối mặt tương lai mù mịt

Nhiều phi công thương mại đã bày tỏ lo ngại về khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của họ trước hành động của FCC. Cơ quan của Mỹ đã thông báo sẽ đưa drone sản xuất ở nước ngoài và các linh kiện chính vào "Danh sách bị kiểm soát", với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Phi công drone Mỹ lo sợ “đếm ngược” ngày đóng cửa sau quyết định của FCC ẢNH: REUTERS

Động thái này sẽ ngăn chặn hầu hết các mẫu drone nước ngoài mới nhận được sự chấp thuận từ FCC để bán tại Mỹ. Mặc dù các drone hiện có vẫn được phép sử dụng và các mẫu đã được phê duyệt trước đó vẫn có thể được bán, nhưng việc nhập khẩu trong tương lai sẽ bị hạn chế. Quyết định này dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến công ty DJI của Trung Quốc, hiện chiếm từ 70 đến 90% thị trường drone thương mại tại Mỹ.

Phản ứng từ cộng đồng phi công thương mại là rất mạnh mẽ. Gần 500.000 phi công đã đăng ký tại Mỹ, nhiều người trong số họ phụ thuộc vào thiết bị của DJI để thực hiện công việc trong các lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp, bất động sản, kiểm tra cơ sở hạ tầng và an ninh công cộng. Họ cho rằng drone sản xuất tại Mỹ thường có giá cao hơn và hiệu suất kém hơn.

Eric Ebert, chủ sở hữu công ty giám sát xây dựng Falcon Unmanned ở Indiana, cho biết: "Tôi ủng hộ hàng Mỹ, nhưng drone của Mỹ đơn giản là không cạnh tranh được".

Nhiều nhà khai thác hiện tích trữ drone, pin và phụ tùng thay thế để đảm bảo hoạt động trong những năm tới. Một phi công làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cho biết anh đã dự trữ hàng chục drone và nhấn mạnh: "Chúng tôi biết rõ năm 2026 có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi".

Một cuộc khảo sát gần đây của Greg Reverdiau từ Viện Phi công cho thấy khoảng 43% phi công cho rằng lệnh cấm sẽ có tác động "cực kỳ tiêu cực" hoặc có thể dẫn đến phá sản. Hơn 85% cho biết doanh nghiệp của họ có thể không tồn tại quá hai năm nếu không có drone nước ngoài mới.

Khi các bản kiến nghị được gửi đến Quốc hội và Nhà Trắng, các phi công cảnh báo rằng nếu không có các giải pháp thay thế khả thi trong nước, quyết định của FCC có thể làm tê liệt một ngành công nghiệp đã trở nên thiết yếu đối với cơ sở hạ tầng hiện đại và ứng phó khẩn cấp.