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Phi công Mỹ bị phiến quân Papua hạ sát, quân đội Indonesia tìm thấy thi thể
Video Thế giới

Phi công Mỹ bị phiến quân Papua hạ sát, quân đội Indonesia tìm thấy thi thể

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh

Quân Giải phóng Quốc gia Tây Papua trước đó tuyên bố đã bắn chết phi công người Mỹ Nicholas F Gosselin và đốt cháy máy bay của ông sau khi máy bay này hạ cánh xuống vùng Yahukimo thuộc tỉnh cao nguyên Papua.

Theo hãng tin CNA, quân đội Indonesia hôm 3.7 cho biết đã tìm thấy thi thể của một phi công người Mỹ bị bắn chết ở khu vực Papua bất ổn, sau khi một nhóm phiến quân nói rằng vụ việc này là một “thông điệp” gửi đến chính phủ Mỹ và Indonesia.

Hôm 1.7, Sebby Sambom, người phát ngôn của nhóm ly khai có tên gọi Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua (TPNPB), nói nhóm này đã bắn chết phi công người Mỹ Nicholas F Gosselin và đốt cháy máy bay của ông sau khi máy bay hạ cánh xuống vùng Yahukimo thuộc Papua.

Ông Sebby cáo buộc máy bay đã “thường xuyên thả quân nhân Indonesia và vi phạm tối hậu thư của TPNPB”, và đe dọa sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nếu Indonesia tiếp tục cho phép máy bay dân sự vào các khu vực đỏ do phiến quân kiểm soát ở Papua.

Phi công Mỹ bị phiến quân giết chết, quân đội Indonesia tìm thấy thi thể - Ảnh 1.

Thi thể phi công Mỹ Nicholas F Gosselin được quân đội Indonesia tìm thấy và đưa đi

ẢNH: X.COM/@ARSHAKA ALFAIZ

Ông cũng tuyên bố vụ tấn công là một thông điệp gửi đến chính phủ Indonesia và Mỹ vì “không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Papua giữa quân đội Indonesia và Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua”.

Hôm 2.7, người phát ngôn quân đội Indonesia ở Papua xác nhận nhóm ly khai đã thực hiện vụ tấn công và cho biết thi thể của phi công người Mỹ đã được tìm thấy và đưa đi.

Ông nói rằng quân đội đang truy tìm thủ phạm, cũng như tìm kiếm các hành khách trên chuyến bay. Trước đó, các quan chức cho biết có bảy hành khách trên máy bay, tất cả đều là người Papua.

Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo CNA, chiếc máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không PT AMA, chuyên vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và thư tín đến các làng xa xôi ở Papua, theo trang web của hãng.

Trong một vụ việc gây chú ý trước đây, phiến quân Papua đã bắt cóc phi công người New Zealand Phillip Mehrtens vào tháng 2.2023 sau khi ông đáp một máy bay thương mại nhỏ xuống Papua. Ông được thả ra vào tháng 9.2024.

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