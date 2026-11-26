Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đài CCTV đưa tin tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu Thần Châu-24 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tây bắc Trung Quốc). Phi thuyền tách khỏi tên lửa đẩy khoảng 10 phút sau khi phóng và đi vào quỹ đạo, theo thông tin từ Cơ quan không gian có người lái Trung Quốc (CMSA). Sau 3 giờ rưỡi kể từ khi phóng, tàu Thần Châu-24 kết nối với trạm Thiên Cung, và bộ ba phi hành gia tiến vào trạm vũ trụ.

Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm Thiên Cung

Pakistan và Trung Quốc hiện là đối tác thân thiết về ngoại giao và chiến lược. Hồi tháng 2.2025, hai nước ký kết thỏa thuận thiết lập chương trình đào tạo cho các phi hành gia Pakistan. Sau vụ phóng, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, mà theo phía Pakistan là sứ mệnh lịch sử. Phi hành gia Ali là phi công 40 tuổi của Không quân Pakistan. Chuyến hành trình của phi hành gia Pakistan kéo dài khoảng 5 ngày và trong thời gian này ông sẽ thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm trong môi trường vi trọng lực, như thu hoạch vi tảo làm nguồn thực phẩm và cung cấp dưỡng khí tiềm năng cho các sứ mệnh không gian trong tương lai.