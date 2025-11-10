Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phi hành gia Trung Quốc nướng thịt gà ra sao trên trạm vũ trụ?
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
10/11/2025 06:36 GMT+7

Dù không có đầy đủ nguyên liệu, các phi hành gia trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc chắc chắn đang được thưởng thức những món ăn ngon lành.

Một lò nướng mới được chuyển đến trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc đã nhanh chóng được đưa vào sử dụng.

Trong một video do Trung tâm Phi hành gia Trung Quốc (ACC) công bố, 6 nhà du hành vũ trụ Trung Quốc đang nướng cánh gà trong một lò nướng đặc biệt, trông như một tủ treo tường trạm vũ trụ.

Lò nướng này không chỉ là một minh chứng mạnh mẽ cho công nghệ lò vi sóng vi trọng lực (thực chất hoạt động giống như một chiếc nồi chiên không dầu), mà còn mang đến hương vị quê nhà nồng ấm cho các phi hành gia sống trên trạm.

Ông Kang Guohua, thành viên cấp cao của Hiệp hội Du hành Vũ trụ Trung Quốc và là giáo sư kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, cho biết những tiện nghi như bữa ăn nóng rất quan trọng để giữ cho các phi hành gia “an tâm” về mặt tâm lý.

Theo Trung tâm Phi hành gia Trung Quốc, lò nướng hoạt động mà không gây áp lực lên lưới điện của Thiên Cung và được thiết kế để cung cấp điều kiện nướng ổn định, không khói trong môi trường vi trọng lực của trạm.

Phi hành gia Trung Quốc thưởng thức ‘bữa tiệc BBQ ngoài không gian đầu tiên’ - Ảnh 1.

Các phi hành gia Trung Quốc thuộc phi hành đoàn Thần Châu 20 và 21 thưởng thức đùi gà nướng bằng lò nướng mới trên trạm vũ trụ Thiên Cung

ẢNH: CCTV

Những điều kiện như vậy là cần thiết trên các trạm quỹ đạo như Thiên Cung và Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nơi phụ thuộc vào các hệ thống hỗ trợ sự sống được bảo trì nghiêm ngặt và các quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt.

Nấu ăn trong điều kiện vi trọng lực khác với nấu ăn trên trái đất. Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức món cánh gà là 28 phút bên trong lò nướng kín.

Tờ Hoàn cầu Thời báo đã so sánh tiệc BBQ này này với cột mốc được ghi nhận trên ISS vào năm 2019, khi các phi hành gia NASA nướng bánh quy trong không gian bằng lò nướng Zero G nguyên mẫu. Thử nghiệm đó cho thấy việc nướng bánh trên quỹ đạo mất nhiều thời gian hơn trên Trái Đất.

Tuy nhiên, lò nướng Zero G chỉ được sử dụng tạm thời, còn lò nướng của Trung Quốc đã được tích hợp vào hệ thống của Thiên Cung và được chứng nhận có thể sử dụng tới 500 lần.

Phi hành đoàn Thần Châu 21 đã được phóng lên Thiên Cung vào ngày 31.10 và sẽ ở lại trên Thiên Cung trong khoảng 6 tháng. Bộ ba này sẽ thay thế các phi hành gia Thần Châu 20, những người sắp trở về trái đất sau hơn 6 tháng sống trong không gian.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams đã trở về trái đất trong một khoang tàu SpaceX vào ngày 18.3 với một cú hạ cánh nhẹ nhàng ngoài khơi bờ biển Florida.

Xem thêm bình luận