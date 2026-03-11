Phí ship hàng âm thầm tăng?

Người mua hàng online phải trả thêm phí?

Trong thời gian này, không ít người dùng cho biết phí giao hàng nội thành đang có dấu hiệu tăng nhẹ so với trước. Chị Nguyễn Thu Hà (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại P.Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết trước đây khi đặt đồ ăn hoặc mua hàng online trong bán kính vài km, phí ship thường dao động khoảng 15.000 - 18.000 đồng nhưng gần đây, mức phí hiển thị trên ứng dụng đã tăng lên khoảng 20.000 - 25.000 đồng. "Tôi đặt đồ ăn trưa gần công ty, trước đây ship khoảng 17.000 đồng, nay nhiều lần lên hơn 20.000 đồng. Nếu cộng thêm phụ phí giờ cao điểm thì có khi gần 30.000 đồng", chị Hà nói.

Để kiểm chứng, PV Thanh Niên thử đặt một số đơn hàng giao nội thành qua các ứng dụng phổ biến trong bán kính khoảng 4 - 6 km, phí giao hàng hiển thị dao động từ khoảng 20.000 đến hơn 25.000 đồng tùy thời điểm. Một số người mua cho rằng mức tăng không lớn nhưng nếu đặt hàng thường xuyên, tổng chi phí cũng tăng đáng kể. "Tôi thường đặt đồ ăn hoặc mua đồ online gần như mỗi ngày. Nếu mỗi đơn tăng thêm vài nghìn đồng thì một tháng cũng tốn thêm cả trăm nghìn đồng", anh Trần Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hội, TP.HCM) cho biết.

Trước phản ánh về việc phí giao hàng có dấu hiệu nhích lên, một số doanh nghiệp (DN) giao nhận cho biết hiện vẫn đang cố gắng giữ ổn định giá dịch vụ. Đại diện Giao Hàng Nhanh khẳng định DN hiện vẫn giữ nguyên mức giá dịch vụ và tập trung tối ưu chi phí vận hành để hỗ trợ người bán và khách hàng. "Hiện chúng tôi vẫn chưa tăng giá dịch vụ cho cả mảng giao hàng thương mại điện tử và giao nhanh nội thành. Nếu cùng một quãng đường mà sản lượng đơn của đối tác vẫn ổn định thì tài xế vẫn nhận đơn và đảm bảo mức thu nhập", vị này khẳng định.

Ảnh: Lê Nam

Liên hệ với các nền tảng gọi xe như Grab, Be, các đơn vị này cũng cho biết chưa điều chỉnh giá dịch vụ và đang theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu để có phương án phù hợp. "Ngay sau đợt tăng giá xăng dầu ngày 7.3, trong vòng 48 giờ chúng tôi đã triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên toàn quốc. Mức hỗ trợ được điều chỉnh tùy theo loại xe và mức độ hoạt động của từng tài xế", đại diện Be thông tin.

Trả lời Thanh Niên chiều 10.3, đại diện Viettel Post thừa nhận biến động địa chính trị tại Trung Đông gần đây đã khiến giá nhiên liệu thế giới tăng mạnh, tạo áp lực đáng kể lên chi phí vận hành của ngành logistics. Tại VN, nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động vận tải nên các DN giao nhận, trong đó có Viettel Post, đều chịu tác động. Tuy nhiên, DN vẫn đang tập trung tối ưu mạng lưới vận hành và tiết giảm chi phí để hạn chế tối đa việc điều chỉnh giá dịch vụ.

"Trong trường hợp chi phí đầu vào tiếp tục biến động mạnh và buộc phải điều chỉnh một số cấu phần giá cước, Viettel Post sẽ thực hiện đầy đủ quy trình thông báo để khách hàng, DN và người tiêu dùng chủ động kế hoạch kinh doanh", đại diện DN cho biết. Về dài hạn, Viettel Post cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí và hướng tới phát triển logistics bền vững như tối ưu hóa mạng lưới vận chuyển, thử nghiệm phương tiện vận chuyển bằng xe điện và đa dạng hóa các gói dịch vụ theo nhu cầu khách hàng.

Tương tự, theo đại diện BEST Express, xung đột tại Trung Đông đã tạo ra những biến động lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu, kéo theo giá nhiên liệu tăng mạnh. Trong ngành logistics, nhiên liệu được xem là "mạch máu" của hoạt động vận hành và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí nên biến động giá nhiên liệu chắc chắn gây áp lực lên chi phí vận chuyển. Tuy vậy, đơn vị này vẫn đang cố gắng hấp thụ phần chi phí tăng thêm thông qua việc tối ưu vận hành trước khi tính đến phương án điều chỉnh giá cước. "Chúng tôi tận dụng hệ sinh thái logistics và các giải pháp công nghệ để tối ưu mạng lưới vận hành, qua đó giảm áp lực chi phí trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động", đại diện DN cho biết.

Theo BEST Express, trong bối cảnh thương mại điện tử tại VN xử lý hàng triệu đơn mỗi ngày, việc chi phí giao hàng tăng chỉ vài nghìn đồng mỗi đơn cũng có thể tạo ra áp lực lớn cho toàn thị trường.

Người bán online gặp áp lực chi phí

Trong khi các DN giao nhận khẳng định chưa tăng giá, nhiều người bán hàng online cho biết họ đã bắt đầu cảm nhận rõ áp lực chi phí và lo ngại ảnh hưởng đến sức mua.

Chị Phạm Thị Kim Thoa (32 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), kinh doanh online mặt hàng bánh tráng trộn tại nhà, cho biết mỗi ngày chị phải gửi hàng chục đơn hàng nội thành nên chi phí vận chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. "Trung bình mỗi ngày tôi có khoảng 30 đơn. Hiện phí ship vẫn chưa tăng rõ nhưng các chi phí khác như gas, dầu ăn, nguyên liệu đều tăng nên chắc sắp tới cũng phải tính lại giá bán. Mà tăng giá bán thì không biết khách có phản ứng không, thời buổi ngày càng khó khăn, tăng rất dễ mất khách", chị Thoa phấp phỏng.

Không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều cửa hàng online quy mô lớn cũng đang đối mặt với áp lực chi phí. Anh Võ Thành Luân, chủ một hệ thống bán tinh dầu online tại Lâm Đồng, cho biết cửa hàng của anh xử lý trung bình khoảng 700 đơn hàng mỗi ngày, với chi phí giao hàng khoảng 22.000 đồng mỗi đơn. Nếu phí giao hàng tăng thêm 2.000 đồng mỗi đơn, tổng chi phí phát sinh mỗi ngày sẽ lên tới khoảng 1,4 triệu đồng. "Tính ra mỗi tháng có thể tăng thêm hơn 40 triệu đồng chi phí. Với các cửa hàng bán số lượng lớn thì mức tăng này không hề nhỏ", anh Luân cho biết.

Theo anh, trong bối cảnh nhiều chi phí khác cũng tăng như bao bì, nguyên liệu và nhân công, việc duy trì giá bán cũ ngày càng khó khăn. "Người bán thường phải gồng chi phí trước nhưng nếu chi phí vận chuyển tăng lâu dài thì chắc chắn phải điều chỉnh giá hoặc người mua phải chịu thêm tiền ship", anh Luân nói.

Các chuyên gia cho rằng chi phí logistics, đặc biệt là chi phí vận chuyển luôn có tác động lớn đến giá bán hàng hóa trong thương mại điện tử. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí vận hành của các đơn vị vận chuyển cũng tăng theo, từ đó tạo áp lực lên cả người bán lẫn người mua.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển và nhu cầu giao hàng nhanh ngày càng cao, việc giữ ổn định chi phí vận chuyển trở thành bài toán lớn đối với các DN logistics. Nếu chi phí nhiên liệu tiếp tục tăng, giá dịch vụ giao hàng khó có thể giữ ổn định lâu dài và áp lực chi phí có thể dần chuyển sang người tiêu dùng.