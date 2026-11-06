Phía sau kỷ lục thu hút vốn ngoại

Việc tổng vốn FDI đăng ký sau 10 tháng đạt 54,85 tỉ USD (mức cao nhất kể từ năm 2009) đi kèm với vốn thực hiện đạt kỷ lục 24,08 tỉ USD (cao nhất trong 5 năm) cho thấy tín hiệu rất rõ ràng về sức hút của môi trường đầu tư VN. Không chỉ bùng nổ về lượng, dòng vốn ngoại còn tăng cả về chất. Chẳng hạn nếu trước đây, dòng vốn đổ mạnh vào bất động sản, các ngành thâm dụng lao động thì hiện nay, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm hơn nửa tổng vốn) và các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng logistics. Điều này cho thấy nhà đầu tư quốc tế không chỉ đến vì chi phí nhân công, mà đang xem VN là một cứ điểm sản xuất chiến lược, dài hạn. Hay sự phân bổ dòng vốn thể hiện qua các địa phương dẫn đầu như TP.HCM, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng cho thấy các khu công nghiệp thế hệ mới đang làm tốt vai trò đón "đại bàng" tới làm tổ. Một điểm không thể không nhắc tới là nhóm nhà đầu tư mới trong cơ cấu vốn ngoại năm nay, thể hiện chiến lược đa dạng hóa dòng vốn FDI đã mang lại những trái ngọt thay vì phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và áp lực đang dồn vào chặng nước rút 2 tháng còn lại của năm, thành công trong thu hút vốn FDI có ý nghĩa rất lớn. Đầu tiên là hỗ trợ tổng cầu trong nước. Chúng ta đều biết khi tiêu dùng nội địa vẫn còn khá chông chênh và khối doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó về chi phí, sức mua thì dòng vốn ngoại kỷ lục chính là cú hích, trực tiếp bơm dòng tiền lớn, tạo khối lượng sản xuất công nghiệp khổng lồ, góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu và đóng góp vào chỉ số tăng trưởng chung của nền kinh tế. Quan trọng hơn, vốn ngoại kỷ lục đã củng cố vị thế VN trên trường quốc tế. Việc các tập đoàn đa quốc gia tiếp tục chọn VN làm cứ điểm sản xuất chiến lược giữa một thế giới đầy biến động địa chính trị là bằng chứng thực tế nhất về lòng tin vào môi trường vĩ mô ổn định. Thành công này tạo ra hiệu ứng lan tỏa, củng cố kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Mới nhất, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế VN năm 2026 trong khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I lần đầu đưa VN vào nhóm xếp hạng đầu tư.

Đặc biệt, thu hút vốn ngoại kỷ lục cũng chính là phép thử cho năng lực chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế mà VN đang quyết liệt thực hiện, cung cấp nguồn lực tài chính và công nghệ để chúng ta hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bằng công nghệ, công nghiệp thay vì dựa vào tài nguyên.

Dù vậy, bài toán tận dụng dòng vốn ngoại để nuôi dưỡng nội lực, kéo khối doanh nghiệp trong nước cùng vươn lên mới là quan trọng. Bởi nếu "dụ" được đại bàng đến nhưng không chuyển giao công nghệ, không liên kết khối nội, không đi kèm với xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo thực chất thì chưa tối ưu được thành quả. Chúng ta đều biết các tập đoàn bán dẫn, công nghệ lõi luôn đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về hệ sinh thái (từ nguồn nhân lực kỹ sư thiết kế chất lượng cao, hạ tầng năng lượng sạch ổn định cho đến hệ thống phụ trợ tại chỗ). Khi những yếu tố này chưa đồng bộ, dòng vốn công nghệ cao dễ rơi vào trạng thái "lắp ráp khép kín", ít tạo ra sự lan tỏa công nghệ thực sự cho kỹ sư và doanh nghiệp nội địa. Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu và giải pháp rất cụ thể về các vấn đề này và VN cũng đang sở hữu nhiều lợi thế để lọc vốn ngoại đi đúng chủ trương.

Chỉ cần quyết liệt và thực hiện đúng, chúng ta sẽ tối ưu hóa được vốn ngoại cho tăng trưởng kinh tế đất nước cả trước mắt và trong dài hạn.