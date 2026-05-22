Lan tỏa trên mạng xã hội:

Phía sau những tấm huy chương của 2 chàng trai khuyết tật

Thúy Liễu
22/05/2026 09:06 GMT+7

Những ngày qua, câu chuyện về 2 chàng trai khuyết tật lớn lên tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP.HCM) bền bỉ tập luyện để giành huy chương quốc gia khiến nhiều người xúc động, cảm phục nghị lực sống và hành trình trưởng thành của họ.

Tuổi thơ của 2 chàng trai khuyết tật - Lương Hoàng Thông (20 tuổi) và Nguyễn Tùng Giang (21 tuổi) có điểm chung là đều chịu nhiều thiệt thòi khi bị bỏ rơi từ nhỏ. Hoàng Thông được phát hiện tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) rồi đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM) chăm sóc. Trong khi đó, Tùng Giang được chuyển về trung tâm sau khi bị bỏ rơi tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Hoàng Thông tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 2 (P.Linh Trung, TP.HCM)

Tìm thấy ánh sáng từ thể thao

Lớn lên dưới mái nhà chung Tam Bình, 2 bạn nhỏ khuyết tật ngày nào dần tìm được niềm vui đặc biệt với thể thao. Tại trung tâm, các em được tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động thể chất để rèn luyện sức khỏe. Chính từ đây, Hoàng Thông và Tùng Giang bén duyên với con đường vận động viên người khuyết tật.

Với Hoàng Thông, dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng em lại sở hữu nền tảng thể lực khá tốt ở phần thân trên. Nhận thấy tố chất của cậu học trò, các thầy cô động viên em thử sức với môn cử tạ. Những ngày đầu tập luyện, Thông gặp không ít khó khăn khi phải làm quen với giáo án khắt khe, chế độ ăn uống nghiêm ngặt và áp lực giữ đúng hạng cân thi đấu.

Tuy nhiên, Thông vẫn kiên trì theo đuổi tập luyện suốt nhiều năm. Đồng hành cùng em là anh Lê Quang Thái, huấn luyện viên trưởng đội tuyển cử tạ người khuyết tật VN. Anh Thái nhận xét Thông chăm chỉ, chịu khó và luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 vừa diễn ra ở Thái Nguyên, Hoàng Thông thi đấu ở hạng cân 49 kg, nâng mức tạ 101 kg và giành 2 huy chương bạc ở nội dung cá nhân lẫn tổng cử.

Nếu Hoàng Thông tìm thấy bản thân ở phòng tập tạ thì với Tùng Giang, đường chạy điền kinh là nơi giúp em tự tin hơn mỗi ngày. Do bị suy giảm thị lực nặng, Tùng Giang từng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Khi đến với điền kinh, em dần tìm được niềm vui và động lực mới.

Dù thị lực hạn chế nhưng trên đường chạy, Tùng Giang luôn nỗ lực hết mình

Theo các thầy cô tại trung tâm, Giang có sức bền tốt nên được định hướng tập luyện ở các cự ly trung bình. Những buổi chạy dài, tập thể lực hay rèn sức bền nhiều lúc khiến chàng trai trẻ mệt đến kiệt sức, nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Nỗ lực ấy giúp Tùng Giang giành huy chương bạc nội dung 800 m và huy chương đồng nội dung 1.500 m hạng thương tật T12 dành cho vận động viên suy giảm thị lực nặng tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026.

"Bố Tuyến" và mái nhà Tam Bình

Phía sau hành trình của hai chàng trai là sự đồng hành bền bỉ của các cán bộ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình. Với Hoàng Thông và Tùng Giang, nơi đây không chỉ là mái nhà mà còn là nơi giúp các em có cơ hội học tập, trưởng thành và theo đuổi đam mê thể thao.

Hoàng Thông (thứ hai từ phải sang) và Tùng Giang (giữa) tại lễ xuất quân đoàn thể thao người khuyết tật VN tham dự ASEAN Para Games 13

Ông Đinh Hữu Tuyến, Giám đốc trung tâm, được các em thân mật gọi là "bố Tuyến". Theo ông Tuyến, điều khiến ông vui nhất không chỉ là thành tích mà còn là việc các em ngày càng tự tin và sống có mục tiêu hơn. "Các con thiệt thòi từ nhỏ nên khi thấy các con trưởng thành, biết cố gắng và có định hướng tương lai rõ ràng, chúng tôi rất hạnh phúc", ông chia sẻ.

Với các cán bộ tại trung tâm, thể thao không đơn thuần là thành tích mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp và cuộc sống tự lập cho các em sau này. Trung tâm hiện tiếp tục tạo điều kiện để Hoàng Thông và Tùng Giang tập luyện, hướng tới những giải đấu lớn hơn như ASIAN Para Games 2026 tại Nhật Bản hay ASEAN Para Games 2027 tại Malaysia.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự yêu mến dành cho 2 chàng trai trẻ. Không ít cư dân mạng cho rằng điều đáng quý nhất ở Hoàng Thông và Tùng Giang không chỉ là huy chương, mà còn là cách các em bước qua mặc cảm để sống tích cực và bền bỉ theo đuổi ước mơ.

