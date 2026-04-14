Đời sống Người sống quanh ta

Tết Chôl Chnăm Thmây: Người Khmer khó khăn, người khuyết tật nhận quà ở sân chùa

Vũ Phượng - Đăng Huy
14/04/2026 19:45 GMT+7

Trong không khí Tết Chôl Chnăm Thmây, sân chùa Tông Kim Quang (xã Phú Giáo, TP.HCM) trở nên ấm áp khi người Khmer khó khăn, người khuyết tật và trẻ mồ côi được trao xe đạp, quà hỗ trợ ngay tại chùa.

Sáng nay 14.4, nhiều người Khmer, người khuyết tật, trẻ mồ côi đã có mặt trước sân chùa Tông Kim Quang. Với người Khmer, 10 giờ 48 phút sáng nay chính là thời khắc giao thừa thiêng liêng của Tết Chôl Chnăm Thmây.

Có người chống nạng, có người ngồi xe lăn, có em nhỏ nép bên người thân, ánh mắt vừa háo hức vừa rụt rè. Trên dãy bàn dài đặt trước chính điện, những phần quà được xếp ngay ngắn: gạo, mì, nhu yếu phẩm, cùng những phong bì tiền mặt.

Người dân đến sớm chờ nhận quà ở sân chùa

Nổi bật nhất là 15 chiếc xe đạp mới tinh. Khi tên mình được xướng lên, nhiều em nhỏ mồ côi không giấu được niềm vui. Có em vừa nhận xe đã thử đạp một vòng quanh sân chùa, nụ cười rạng rỡ giữa nắng tháng 4.

Chương trình do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo tổ chức, nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4), đồng thời chia sẻ với bà con Khmer trong dịp tết cổ truyền.

Tổng giá trị quà đợt này là hơn 200 triệu đồng

Tham dự chương trình có ông Thái Trần Quốc Bảo, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; bà Lê Thị Kim Cương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo; đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tông Kim Quang cùng đại diện doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM cho biết, người khuyết tật, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

"Không chỉ thiếu điều kiện sinh hoạt, nhiều người còn gặp rào cản trong học tập, việc làm và tiếp cận dịch vụ xã hội. Điều họ cần không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà là cơ hội để tự tin hòa nhập và vươn lên", bà Ngọc chia sẻ.

Đại đức Châu Hoài Thái, trụ trì chùa Tông Kim Quang trao quà đến các em học sinh

Chương trình diễn ra đúng dịp giao thừa của người Khmer

Các em học sinh được tặng xe đạp trị giá 3,5 triệu đồng/chiếc

Ban tổ chức đã gửi lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc đến chư tăng và đồng bào phật tử Khmer tại địa phương

Theo bà, thời gian qua, nhiều chương trình như trao xe lăn, xe đạp, học bổng, hỗ trợ sinh kế… đã được triển khai với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hoàn cảnh cần được tiếp tục đồng hành lâu dài.

Tại chương trình lần này, ban tổ chức đã trao 15 xe đạp (trị giá 3,5 triệu đồng/chiếc) cho trẻ mồ côi; 100 phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng; đồng thời trao thêm 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, hỗ trợ cho 165 người khuyết tật và người dân khó khăn trên địa bàn, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer.

Đại diện ban tổ chức cũng gửi lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc đến chư tăng và đồng bào phật tử Khmer tại địa phương.

Tết Chôl Chnăm Thmây tức tết năm mới lớn nhất của đồng bào Khmer thường diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch. Năm 2026, lễ kéo dài từ 14 - 16.4, với 3 ngày chính: đón năm mới, dâng cơm (đắp núi cát) và tắm Phật, chúc thọ người cao tuổi. Với người Khmer xa quê, đây không chỉ là dịp lễ mà còn là lúc hướng về cội nguồn, nhớ ơn tổ tiên, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa.

Giữa nhịp sống mưu sinh nơi đất khách, người Khmer xa quê tìm về chùa ở TP.HCM đón Tết Chôl Chnăm Thmây, vơi nỗi nhớ nhà, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

