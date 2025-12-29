Phiêu lưu vào thế giới nhiệm màu của Tạ Huy Long

Đây không phải là lần trưng bày hay mở xưởng đầu tiên của Tạ Huy Long - một trong những họa sĩ truyện tranh đương đại hàng đầu Việt Nam. Nhưng Zootopia của tôi lần này tại Manzi được công bố là tập hợp hiếm hoi, toàn diện về kho tàng sáng tạo của riêng anh. Ở đó, người xem sẽ không chỉ thưởng tranh hay ngắm nghía các tác phẩm độc đáo mà phiêu lưu vào thế giới nhiệm màu, huyền diệu đã được Tạ Huy Long kiên trì dựng xây hơn 20 năm qua, với những lớp địa tầng chồng xếp từ văn học, lịch sử, truyền thuyết dân gian, ký ức đến mộng tưởng cá nhân.

Một góc trưng bày Zootopia của tôi - mở xưởng của Tạ Huy Long (mở cửa tự do từ thứ ba đến chủ nhật) ẢNH: NGUYỄN HUY KHÁNH

Lần đầu tiên, loạt tranh vẽ khổ lớn đa chất liệu, các minh họa màu nước, bản phác thảo gốc của những đầu sách từng xuất bản được đặt cạnh những món đồ nội thất thủ công; và không chỉ vậy, cả một không gian làm việc cá nhân - với ghế ngồi, đèn rọi, bàn làm việc, các ngăn chứa đầy đồ nghề, sách vở, những chiếc hòm cất phác thảo ở nhà xuất bản... tụ hội đầy đủ trong cùng một không gian.

Tạ Huy Long (51 tuổi), tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội), là họa sĩ minh họa nhiều phiên bản cho tác phẩm kinh điển Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, đồng tác giả nhiều cuốn sách về văn hóa, lịch sử: Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ (Giải B - Giải thưởng Sách quốc gia), Lược sử nước Việt bằng tranh, Lĩnh Nam chích quái; các tủ sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam, Tranh truyện lịch sử Việt Nam… Tiểu thuyết bằng tranh Yersin - Khúc hát Cá Ông ra mắt gần đây đánh dấu cột mốc mới trong tiến trình sáng tác của Tạ Huy Long khi anh vừa là tác giả vừa là họa sĩ. Với hơn 200 bức tranh minh họa kỳ công và tỉ mỉ của họa sĩ, Yersin - Khúc hát Cá Ông khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của ông Năm Yersin giữa sự hòa quyện đẹp đẽ của mộng và thực, trong không gian thơ mộng và hoang sơ của Nha Trang đầu thế kỷ 20.



