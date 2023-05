Phim 'Beef' có Hồng Đào 'gây sốt' khán giả Mỹ với gần 1 tỉ phút xem

Trong top 10 phim trực tuyến được xem nhiều nhất trên các nền tảng khác nhau, phim Beef (Lee Sung-jin sáng tạo, chiếu trực tuyến từ ngày 6.4) của Netflix xếp thứ 4 với 962 triệu phút xem, theo thống kê của Nielsen diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 3.4 đến hết ngày 9.4. Tức chỉ trong vòng 4 ngày sau khi ra mắt khán giả, Beef ngay lập tức "gây sốt" với người xem.

Nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện trong tập 8 của Beef NETFLIX

Trong 962 triệu phút xem Beef - số phút xem chỉ tính ở Mỹ - tính ra khoảng 16 triệu giờ. Con số này chiếm đến 47% trong tổng số 34 triệu giờ xem mà Netflix báo cáo nội bộ, cũng trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 9.4.

Phim Beef, từ khi chiếu trên Netflix, được khán giả đánh giá cao về nội dung và diễn xuất của cặp diễn viên chính là Ali Wong và Steven Yeun, hai "oan gia" luôn tìm cách trả thù nhau cho bằng được kể từ những va chạm "trời ơi đất hỡi" ở đầu phim. Series nhận mức chấm 98% trên Rotten Tomatoes cùng "cơn mưa lời khen" từ các cây bút đánh giá.

Nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện trong tập 8 của Beef, vai mẹ của nhân vật do Ali Wong hóa thân. Nhân vật của chị gây ấn tượng cho khán giả Việt khi nấu món canh chua gây thương nhớ. Sự xuất hiện này của Hồng Đào cùng với món canh chua được cư dân mạng Việt Nam thích thú, tạo tiếng vang nhất định cho phim.

Phim Beef được đánh giá là một trong những series chất lượng nhất của Netflix thời gian gần đây NETFLIX

Hai phim được xem nhiều nhất trong danh sách, lần lượt xếp đầu tiên và thứ hai, là The Night Agent và Love Is Blind đều của Netflix, với tổng 1,85 tỉ phút xem và 1,16 tỉ phút xem. Xếp thứ 3 là loạt phim The Mandalorian của Disney+ với tổng 1,03 tỉ phút xem. Phim xếp vị trí thứ 5 là Murder Mystery 2 với 871 triệu phút xem.

Top 10 phim được xem nhiều nhất do Nielsen thống kê ở trên chỉ tính khán giả xem trên TV, không tính khán giả xem trên laptop hay điện thoại; và chỉ tính khán giả Mỹ, không bao gồm khán giả ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới.