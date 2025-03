Phim Brazil đầu tiên thắng giải Oscar

I'm Still Here kể câu chuyện có thật về cuộc tìm kiếm công lý kéo dài hàng thập kỷ của Eunice Paiva (Fernanda Torres và Fernanda Montenegro đóng) sau khi chồng bà mất tích trong chế độ độc tài quân sự của Brazil, thu hút được sự chú ý trong những tuần gần đây. Đề cử Oscar hạng mục Phim hay nhất cùng với đề cử Phim quốc tế xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho ngôi sao Fernanda Torres đã củng cố vị thế của bộ phim.

I'm Still Here đánh bại các phim như Emilia Pérez (Pháp), The Seed of the Sacred Fig (Đức), The Girl With the Needle (Đan Mạch) và Flow (Latvia).

Đạo diễn Walter Salles nhận giải Phim quốc tế xuất sắc với I'm Still Here ẢNH: REUTERS

"Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này và may mắn đồng hành cùng một nhóm những nhà làm phim phi thường. Giải thưởng này dành cho người phụ nữ, sau khi chịu mất mát trong chế độ độc tài, đã quyết định phản kháng. Vì vậy, giải thưởng này dành cho bà cùng 2 nữ diễn viên đã mang lại sự sống cho bà: Fernanda Torres và Fernanda Montenegro", Walter Salles phát biểu khi nhận giải.

Brazil gửi phim tham dự Oscar hạng mục Phim quốc tế xuất sắc hằng năm kể từ năm 1960 và từng nhận được 5 đề cử trước đó với Keeper of Promises (1962), O Quatrilho (1995), Four Days in September (1997), Central Station (1998) và bây giờ là I'm Still Here. Tuy nhiên, cho đến trước lễ trao giải năm nay, quốc gia này vẫn chưa giành được chiến thắng nào ở hạng mục này.

Giải thưởng đặc biệt có ý nghĩa đối với Walter Salles, từng đạo diễn Central Station - bộ phim Brazil cuối cùng nhận được đề cử Oscar. Nữ diễn viên chính của bộ phim đó - Fernanda Montenegro - đã làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên Brazil đầu tiên được đề cử giải Oscar. Bây giờ, con gái bà - Fernanda Torres - cũng nối gót, trở thành diễn viên Brazil thứ 2 được đề cử ở cùng hạng mục.

Đề cử của họ đưa hai mẹ con vào nhóm những cặp mẹ con ưu tú được đề cử giải Oscar, bao gồm Judy Garland -Liza Minnelli, Diane Ladd - Laura Dern, Janet Leigh - Jamie Lee Curtis, Goldie Hawn - Kate Hudson và Ingrid Bergman - Isabella Rossellini (hai mẹ con nhận đề cử năm nay cho bộ phim Conclave).

Trước thềm lễ trao giải, nhiều chuyên gia dự đoán tác phẩm của Pháp, phim tội phạm ca nhạc của Netflix Emilia Pérez sẽ thắng giải ở hạng mục này sau hơn 30 năm kể từ khi Indochine giành được vinh dự này vào năm 1992.

I'm Still Here và Emilia Pérez cũng được đề cử Phim hay nhất. Đây là lần đầu tiên các phim quốc tế được đề cử chung hạng mục quan trọng nhất này. Tính đến nay, Parasite vẫn là tác phẩm duy nhất giành được cả giải Phim hay nhất và Phim quốc tế xuất sắc.

I'm Still Here của hãng Sony Pictures mang tính bước ngoặt cho điện ảnh Brazil và củng cố di sản của Walter Salles như một trong những nhà làm phim tài năng nhất của xứ sở Samba khi nhận giải Oscar.