Phim có Hồng Ánh, Nguyễn Hậu từng bị gửi thư nặc danh, suýt không được chiếu

NSND Phạm Nhuệ Giang bày tỏ niềm vui khi phim Thung lũng hoang vắng được trình chiếu trong chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV. Với bà, đây là một trải nghiệm thú vị khi có cơ hội gặp lại khán giả, để hiểu người xem của hiện tại suy nghĩ gì về một tác phẩm phản ánh hình ảnh đất nước từ 20 năm trước.

Chuyện chưa kể về 'Thung lũng hoang vắng' của Phạm Nhuệ Giang

NSND Phạm Nhuệ Giang kể ký ức thực hiện phim Thung lũng hoang vắng ẢNH: DANAFF

Nói về việc thực hiện Thung lũng hoang vắng, NSND Phạm Nhuệ Giang chia sẻ thời điểm đó, bản thân chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để một bộ phim có thể nói được cái phần sâu kín nhất bên trong mỗi con người. Ở Thung lũng hoang vắng, đó là những giáo viên đặt trong một hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt của miền núi thời bấy giờ. “Thời điểm tôi quay phim, thực tế đúng là như vậy: không điện, không sóng liên lạc, sự cô đơn bao trùm”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Thông qua tác phẩm, NSND Phạm Nhuệ Giang mong muốn nói về trách nhiệm công dân của một nhà giáo, nhưng hơn hết là muốn khai thác sự hy sinh thầm lặng của họ. “Họ mang văn minh đến cho những người trẻ ở vùng hoang sơ, nhưng bên trong họ là những thử thách khốc liệt về sự cô đơn và những khát khao cá nhân bị kìm nén. Nếu mình chỉ tô hồng nhiệm vụ mà không nói được cái phần khát khao bên trong đó, thì chưa thể thấy hết được tầm vóc và trách nhiệm của một giáo viên”, bà nêu quan điểm.

Theo tiết lộ của đạo diễn, phim Thung lũng hoang vắng từng suýt không được công chiếu vì vấp phải những kiểm duyệt gắt gao. Thậm chí, có thư nặc danh gửi đến, phản đối việc một bộ phim về nghề giáo nhưng lại có nhiều cảnh riêng tư. Đối diện với những điều đó, nữ nghệ sĩ chọn cách quyết liệt tranh luận.

“Khi đó, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin) sau khi xem xong đã khẳng định: Tôi thấy phim rất tốt, không phải sửa chữa hay cắt xén gì cả. Nhờ cái nhìn toàn cảnh và có tâm của bác mà bộ phim mới được ra đời trọn vẹn”, nữ đạo diễn kể lại.

Hình ảnh của diễn viên Hồng Ánh, Nguyễn Hậu trong phim ẢNH: DANAFF

Nhắc đến phim của NSND Phạm Nhuệ Giang, khán giả thường nghĩ ngay đến Hồng Ánh. Nói về mối duyên này, nữ đạo diễn cho rằng đàn em có một gương mặt điện ảnh và sự nhạy cảm với nhân vật.

Thực tế, đến phim Tâm hồn mẹ, NSND Phạm Huệ Giang từng muốn thay đổi, tìm một gương mặt mới. Bà tiếp xúc với một ca sĩ, nhưng cô ấy không đủ dũng cảm để biến mình thành một người đàn bà bán hoa quả lam lũ ở chợ gầm cầu. Sau khi tìm rất nhiều người, cuối cùng nữ đạo diễn nhận ra không ai có thể thay thế được Hồng Ánh.

Có ý kiến cho rằng nếu Thung lũng hoang vắng được làm ở thời đại kỹ thuật số bây giờ, có lẽ nó sẽ không sâu sắc bằng. Về quan điểm của mình, NSND Phạm Huệ Giang chia sẻ kỹ thuật và kinh phí rất quan trọng, nó giúp phim chỉn chu hơn. Nhưng dù ở thời đại nào, ý tưởng và sự chân thật vẫn là cốt lõi.

“Thời chúng tôi làm phim rất nghèo, kinh phí chỉ khoảng 400 triệu đồng - một con số khiến bạn bè quốc tế phải ngạc nhiên. Chúng tôi phải tiết kiệm từng mét phim, diễn viên bị áp lực kinh khủng vì nếu quay nhiều đúp là làm hại đoàn phim”, bà kể.

Nhưng chính cái khó ấy lại buộc ê kíp phải đào sâu, kiên nhẫn. NSND Phạm Nhuệ Giang tin rằng những bộ phim nói được sự thật về con người sẽ luôn có chỗ đứng. Nữ nghệ sĩ cho hay: “Mỗi lần phim được chiếu lại, thấy những thầy giáo đi xem đến lần thứ tư và coi bộ phim như một 'tri kỷ' nói hộ lòng mình, tôi lại cảm thấy ấm lòng. Đó chính là phần thưởng lớn nhất cho người đạo diễn”.