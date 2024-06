Phim có Kim Hee Ae, Song Seung Hun lên sóng truyền hình tháng 6

Ngoài Song Seung Hun, phim còn có sự góp mặt của loạt sao Hàn Oh Yeon Seo (ảnh), Lee Si Un, Tae Won Suk… Nữ chính mùa 1 là Krystal Jung chỉ quay lại với vai trò khách mời. Vai của cô trong mùa 2 do Jang Gyu Ri đảm nhận. Những tay chơi siêu đẳng 2: Bậc thầy lừa đảo do Go Jae Hyun và So Jae Hyun làm đạo diễn, Park Sang Moon viết kịch bản. Phim phát sóng khung giờ thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh tvN từ ngày 3.6