Đến tháng 3 vừa qua, Jeon Do Yeon tiếp tục tỏa sáng rực rỡ qua nhân vật Gil Bok Soon trong Kill Bok Soon. Cô bộc lộ tinh tế cuộc đấu tranh tâm lý của Gil Bok Soon, khi vừa muốn hoàn thành tốt thiên chức làm mẹ nhưng vẫn không muốn lơ là công việc sát thủ đầy rủi ro. Các cảnh đánh đấm đẹp mắt cùng biểu cảm lạnh lùng quyến rũ của mỹ nhân sinh năm 1973 nhận được nhiều lời khen ngợi. Đồng thời, Jeon Do Yeon cũng chứng minh cô vẫn hoàn toàn có thể đảm nhận vai nữ chính trong một dự án lớn khi đã bước sang tuổi ngũ tuần