Giải trí Phim

Phim có Quang Tuấn, Thanh Hương ra sao ở phòng vé?

Thạch Anh
Thạch Anh
02/01/2026 08:15 GMT+7

'Thiên đường máu' - dự án quy tụ dàn diễn viên như Quang Tuấn, Thanh Hương, Hoài Lâm... gây bất ngờ khi gần chạm mốc 30 tỉ đồng. Riêng trong ngày 1.1, tác phẩm này cạnh tranh sòng phẳng với cơn sốt 'Avatar 3'.

Đợt tết dương lịch 2026, phòng vé chứng kiến sự đổ bộ của 2 tác phẩm Việt gồm Thiên đường máu - tác phẩm khai thác đề tài nạn lừa đảo người Việt sang nước ngoài và Ai thương ai mến - kể về người phụ nữ mất cha mẹ, một mình gồng gánh gia đình giữa nợ nần và những bi kịch. Nếu như phim của Hoàng Tuấn Cường quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Hoài Lâm, Hoàng Trinh, Thanh Hương… thì dự án do Thu Trang làm đạo diễn có sự góp mặt của NSƯT Ngọc Hiệp, Trâm Anh, Ngọc Thuận, Võ Điền Gia Huy…

Doanh thu của phim có Quang Tuấn, Thanh Hương

Phim có Quang Tuấn, Thanh Hương ra sao ở phòng vé? - Ảnh 1.

Dàn diễn viên trong Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường

Ảnh: Fanpage

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập), trong ngày 1.1.2026, Thiên đường máu cho thấy sự bứt phá ấn tượng. Ghi nhận lúc 23 giờ 30 phút, phim của Hoàng Tuấn Cường thu về hơn 14,3 tỉ đồng. Thời điểm này, dự án về nạn lừa đảo thậm chí còn vượt qua cơn sốt của Avatar 3: Lửa và tro tàn để dẫn đầu tại phòng vé Việt.

Khởi chiếu từ 18 giờ ngày 30.12, tính đến hiện tại, Thiên đường máu thu gần 30 tỉ đồng. Sau 48 giờ công chiếu, tác phẩm có sự góp mặt của Quang Tuấn, Thanh Hương đã nhận được sự yêu thương của 330.000 lượt khán giả. Nhiều người kỳ vọng dự án này sẽ bứt phá hơn nữa trong những ngày tới để có thể gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỉ.

Trước đó, khi nói về sự cạnh tranh với các phim cùng đề tài, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết: “Cái gì đi trước nó cũng có lợi thế. Nhưng mình không biết rằng mình được làm những gì trong khuôn khổ cho phép nên cũng khó nói lắm. Khi làm dự án này, tôi biết nó khó nhưng tôi muốn truyền tải trọn vẹn những câu chuyện mình muốn kể, những cảm xúc chạm đến tôi. Tôi chỉ tập trung vào điều đó chứ không nghĩ làm gì cho khác với những phim sắp tới hay chuyện trùng ý tưởng”.

Phim có Quang Tuấn, Thanh Hương ra sao ở phòng vé? - Ảnh 2.

Thu Trang tiếp tục đảm nhận vai chính, vừa là đạo diễn của Ai thương ai mến

Ảnh: ĐPCC

Một phim Việt cũng ra rạp vào thời điểm tết dương lịch là Ai thương ai mến của Thu Trang. Tác phẩm lấy bối cảnh miền Tây sông nước thu về hơn 4,7 tỉ đồng trong ngày 1.1.2026 (tính đến 23 giờ 30 phút). Theo ghi nhận từ Box Office Vietnam, ở hiện tại, dự án này có doanh thu là 7,2 tỉ đồng.

Trước đó, khi chia sẻ với chúng tôi về kỳ vọng doanh thu cho dự án thứ 2 đảm nhận vai trò đạo diễn, Thu Trang thẳng thắn cho biết: “Khi làm một dự án phim điện ảnh, tôi đều mong phim thắng ở phòng vé để ít nhất vẫn có vốn làm dự án tiếp theo. Còn để nói phim đạt bao nhiêu tỉ còn phụ thuộc vào sự yêu thương của khán giả. Đương nhiên tôi vẫn muốn tự phá kỷ lục của bản thân mình”.

