Phim có Vân Sơn, Miu Lê chỉ bán được 7 vé một ngày, đứng trước nguy cơ thua lỗ

Đại tiệc trăng máu 8 đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ dù được đánh giá cao về chất lượng

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày 26.5, phim Đại tiệc trăng máu 8 có sự tham gia của nghệ sĩ Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát... chỉ bán được 7 vé với doanh thu 546.000 đồng (tính đến 15 giờ), xếp thứ 31 tại phòng vé. Tác phẩm này chỉ còn 5 suất chiếu, khả năng sẽ rời rạp trong thời gian tới.

Tổng doanh thu của phim hiện đạt hơn 33 tỉ đồng. So với các phim ra rạp cùng thời điểm, con số này được đánh giá khá khiêm tốn. Bởi Heo năm móng của đạo diễn Lưu Thành Luân hiện đã đạt hơn 124 tỉ đồng, còn Anh Hùng do Võ Thạch Thảo làm đạo diễn cũng có hơn 46,7 tỉ đồng. Trong khi đó, phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung thu về hơn 200,6 tỉ đồng sau hơn 1 tháng ra rạp.

Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý khi có sự trở lại màn ảnh rộng của nghệ sĩ Vân Sơn sau hơn 2 thập kỷ vắng bóng. Ngoài ra, tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh còn quy tụ dàn diễn viên như Quang Minh, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê… Phim kể câu chuyện về Tâm OK (Vân Sơn đóng), một đạo diễn yêu nghề nhưng vì kiếm sống mà chấp nhận mang danh "vua phim rác". Mong muốn thay đổi cái nhìn của con gái về mình, ông nhận lời làm đạo diễn một dự án phim có ý tưởng độc đáo: chỉ quay một cú máy từ đầu đến cuối và phát sóng livestream trên nền tảng. Hành trình này càng thêm trắc trở khi đoàn phim gặp đủ thứ chuyện đến từ ngoại cảnh và dàn diễn viên mỗi người một nết.



Dù được đầu tư chỉn chu, sở hữu dàn sao nổi tiếng song tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh không đạt được thành tích như kỳ vọng. Những ngày đầu ra mắt, phim nhận được sự quan tâm, có lượng vé đặt trước khá cao, nhưng dần tụt hạng. Bên cạnh đó, ở chặng cuối, ồn ào của nữ chính Miu Lê cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tác phẩm. Với doanh thu hơn 33 tỉ đồng, nhiều người dự đoán phim đứng trước nguy cơ thua lỗ khi rời rạp.

Trước đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thẳng thắn thừa nhận áp lực khi nhắc đến doanh thu. Anh chia sẻ đây là dự án được đầu tư quy mô lớn nên nhà sản xuất cũng đặt nhiều kỳ vọng về mặt thương mại. Tuy vậy, điều anh quan tâm nhất vẫn là làm ra một bộ phim khiến bản thân cảm thấy tự hào. Theo nam đạo diễn, doanh thu dĩ nhiên quan trọng, nhưng không phải yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Phim ngoại thống lĩnh phòng vé Việt

Về thị trường phim Việt hiện tại, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45) hiện dẫn đầu phòng vé trong ngày với hơn 4,5 tỉ đồng, tương đương với hơn 60.000 vé bán ra. Bộ phim chạm mốc 100 tỉ đồng vào tối 25.5 và hiện vẫn giữ được sức hút sau thời gian ra rạp. Doraemon Movie 45 là câu chuyện bắt đầu từ kế hoạch cắm trại dưới đáy biển của Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo. Bên cạnh những màn phiêu lưu, tác phẩm tiếp tục khai thác một trong những chủ đề quen thuộc của loạt truyện Doraemon như tình bạn, lòng dũng cảm và hành trình trưởng thành của các nhân vật.

Đứng ở vị trí thứ hai tại phòng vé Việt là dự án Tạm biệt Gohan, với doanh thu trong ngày hơn 900 triệu đồng. Sau 10 ngày ra rạp, dự án hiện đạt doanh thu 31,6 tỉ đồng, trở thành phim Thái Lan có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm 2026.

