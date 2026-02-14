‘Ai thương ai mến’ rời rạp trong thua lỗ, Thu Trang nói gì?

Thu Trang chia sẻ trong những ngày cuối năm, cô đang tất bật với việc ghi hình. Dịp này, nữ nghệ sĩ cũng có dịp nhìn lại hành trình vừa qua một cách bình tâm và chân thật.

Trải lòng của Thu Trang

Theo ghi nhận, Ai thương ai mến - tác phẩm tâm huyết của đạo diễn Thu Trang rời rạp với doanh thu hơn 28,1 tỉ đồng (theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam). Chia sẻ về điều này, nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Trang vui vì mình và ê kíp đã đi đến tận cùng của sự cố gắng, đã dốc hết tâm sức cho đứa con tinh thần này. Nhưng nói không buồn thì không đúng. Trang chạnh lòng khi bộ phim chưa chạm được đến kỳ vọng về doanh thu như mong đợi”.

Tạo hình của diễn viên Thu Trang trong Ai thương ai mến ẢNH: NSX

Là người “đứng mũi chịu sào” cho dự án, Thu Trang cho rằng bản thân cần nhìn thẳng vào sự thật. Cô nói dù kết quả như thế nào, bản thân xin nhận trách nhiệm như thế. “Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của Trang vẫn còn những điều chưa trọn vẹn. Làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Và Trang hiểu khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, thì mình phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó”, cô thẳng thắn.

Thu Trang nói khi đối diện với kết quả không như mong đợi, cô có những khoảnh khắc buồn lòng. Tuy nhiên với nữ nghệ sĩ, cô không than trách mà tự hỏi bản thân còn điều gì thiếu sót. Với những lời góp ý dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, đạo diễn phim chọn đọc và suy ngẫm. Cô chia sẻ quan điểm: “Có thể bộ phim chưa chạm được đến số đông, nhưng tôi tin rằng mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề”.

Sau dự án, Thu Trang khẳng định bản thân vẫn làm nghề bằng sự nghiêm túc và lòng biết ơn đối với khán giả. Chính trải nghiệm từ Ai thương ai mến giúp nữ đạo diễn nhận ra bản thân phải học hỏi nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn để khi trở lại có thể mang đến một tác phẩm trọn vẹn cho người xem.

Thu Trang xem thất bại của Ai thương ai mến là bài học cho chặng đường làm nghề của mình ẢNH: FBNV

“Điều Trang trân quý nhất sau hành trình này không phải là con số, mà là sự quan tâm của khán giả. Những ai đã đi xem phim, những ai đã động viên và cả những ai thẳng thắn góp ý - tất cả đều cho Trang thêm động lực để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện hơn, không phụ sự tin yêu đó”, Thu Trang bày tỏ.

Cuối bài viết, Thu Trang gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, kỳ vọng và cả khi thất vọng vẫn ở lại để góp ý. Nữ diễn viên xem đây là bài học quý giá cho chặng đường làm nghề. “Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng Trang tin chỉ cần mình làm nghề bằng sự tử tế và trách nhiệm, khán giả sẽ luôn nhìn thấy điều đó”, cô chia sẻ thêm.

Ai thương ai mến là dự án tâm huyết của Thu Trang, quy tụ dàn diễn viên như NSƯT Ngọc Hiệp, Ngọc Thuận, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh… Trước đó, khi nói về chuyện doanh thu, vợ Tiến Luật từng chia sẻ khi làm một dự án phim điện ảnh, cô đều mong phim thắng ở phòng vé để ít nhất vẫn có vốn làm dự án tiếp theo. “Còn để nói phim đạt bao nhiêu tỉ còn phụ thuộc vào sự yêu thương của khán giả", cô tâm sự.