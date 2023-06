Phim cung đấu 'Queen Charlotte' đạt hàng tỉ phút xem trực tuyến

Theo công bố của công ty Nielsen tung ra mới đây, phim Queen Charlotte: A Bridgerton Story của Netflix đạt 1,88 tỉ phút xem trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 8.5 đến hết ngày 14.5. Con số này giúp cho phim đứng nhất trong bảng xếp hạng 10 phim truyền hình trực tuyến ăn khách nhất.

Phim cung đấu Queen Charlotte: A Bridgerton Story ra mắt khán giả từ ngày 4.5 trên Netflix, chỉ 6 tập nhưng "gây bão" nền tảng trực tuyến

NETFLIX

Xếp thứ hai sau Queen Charlotte là The Mother (của Netflix) với 1,43 tỉ phút xem, xếp thứ ba là phim A Man Called Otto (Netflix) với 1,22 tỉ phút xem, xếp thứ tư là NCIS (Netflix/Paramount+) với 875 triệu phút xem...

Loạt phim Queen Charlotte hút khách đã giúp cho khán giả xem lại loạt phim gốc là Bridgerton và khiến cho phút xem series này tăng 125 triệu phút so với tuần trước đó, cũng theo số liệu của Nielsen, lên 413 triệu phút xem. Do đó, Bridgerton xếp thứ 8 trong danh sách những loạt phim gốc (do Netflix sản xuất) ăn khách nhất.

Phim Bridgerton, và tiền truyện của series này là Queen Charlotte, kể về gia đình anh chị em Bridgerton và cuộc đời Vương hậu Charlotte. Phim Queen Charlotte là một nhánh tách riêng làm về cuộc đời của Vương hậu Charlotte - tuyến nhân vật phụ trong loạt phim gốc. Những series này hé mở nhiều bí mật chốn hậu cung cùng những câu chuyện hấp dẫn khán giả.

Sức hút của phim Queen Charlotte giúp cho loạt phim gốc tăng số phút xem NETFLIX

Bảng thống kê của Nielsen chỉ tính thời gian xem phim trên TV, không tính thời gian xem trên điện thoại hay laptop. Tất cả các phim trong bảng thống kê của Nielsen đều nằm trong khoảng thời gian từ ngày 8.5 đến ngày 14.5 như Queen Charlotte. Và cũng ở các bảng xếp hạng, "ông lớn" Netflix thống trị hầu như tất cả các vị trí trong bảng.