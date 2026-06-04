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Văn hóa

Phim điện ảnh về nạn buôn người quy tụ dàn diễn viên 'khủng'

Thu Thủy
Thu Thủy
04/06/2026 07:00 GMT+7

Phim điện ảnh Trại buôn người (nhà sản xuất Mèo Bích Trang thuộc Chói Entertainment) khai thác đề tài nạn buôn người - một vấn nạn nhức nhối, đang thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo cùng quy mô sản xuất được xem là lớn bậc nhất màn ảnh Việt.

Trailer đầu tiên của phim hé lộ một thế giới khốc liệt phía sau những đường dây mua bán người xuyên biên giới, với hàng trăm số phận bị đẩy đến tận cùng của tuyệt vọng.

Phim điện ảnh về nạn buôn người quy tụ dàn diễn viên 'khủng'- Ảnh 1.

Cảnh trong phim

ẢNH: chụp từ trailer

Theo thông tin từ ê kíp sản xuất, Trại buôn người do đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cầm trịch khai thác một đề tài gai góc và giàu tính thời sự. Không đơn thuần là một tác phẩm hành động - sinh tồn, nhà sản xuất cho biết bộ phim còn đặt trọng tâm vào số phận con người, tình thân, tình người và những lựa chọn sinh tử khi các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy của tội ác. 

Bối cảnh chính được xây dựng bên trong một khu trại giam giữ bí mật với những lớp lồng sắt rỉ sét, không gian chật chội, ngột ngạt, tạo nên cảm giác bức bối và ám ảnh ngay từ teaser đầu tiên. Các đại cảnh cháy nổ, bạo loạn, truy đuổi và tháo chạy liên tiếp xuất hiện, cho thấy mức độ khốc liệt của "cuộc chiến sinh tồn" mà các nhân vật phải đối mặt.

Điểm đáng chú ý của dự án là dàn diễn viên được xem là "khủng" với khoảng 700 người, trong đó có nhiều gương mặt kỳ cựu lẫn tên tuổi quen thuộc như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên, Long đẹp trai, á hậu Huỳnh Minh Kiên, Khánh My…

Theo kế hoạch, bộ phim dự kiến ra rạp vào dịp 2.9 năm nay và được kỳ vọng tạo nên dấu ấn khi tiếp cận một chủ đề nhạy cảm nhưng giàu tính nhân văn và chưa nhiều phim Việt dám khai thác ở quy mô lớn.

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