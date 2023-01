Phim kinh dị 'M3GAN' so kè doanh thu cùng 'Avatar: The Way of Water'

Bộ phim ly kỳ về búp bê rùng rợn của Universal và Blumhouse M3GAN (viết tắt của Model 3 Generative Android) đã làm nên chuyện trong tuần đầu công chiếu, thu về 30,2 triệu USD cao hơn mong đợi từ 3.509 rạp ở Bắc Mỹ. Trên bình diện quốc tế, bộ phim mang lại 14,8 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 45 triệu USD.

Sự truyền miệng xuất sắc và sở thích xem phim kinh dị của khán giả là chìa khóa giúp M3GAN vượt xa kỳ vọng một cách đáng kể. Đó là một khởi đầu tuyệt vời cho bộ phim kinh phí chỉ 12 triệu USD.

Doanh thu của M3GAN đặc biệt đáng khích lệ đối với Hollywood cũng như các chủ rạp vì tháng 1 có xu hướng trở thành “vùng chết” của phòng vé. M3GAN là bộ phim đầu tiên đạt hơn 30 triệu USD trong tuần đầu tiên của năm mới trong hơn một thập kỷ từ khi The Devil Inside năm 2012 đạt 33,7 triệu USD.

Không quá ngạc nhiên khi M3GAN bán chạy tại phòng vé. Trong những tuần trước khi ra mắt, M3GAN trở thành cơn sốt lan truyền trên mạng. Universal và Blumhouse đã tận dụng thành công sự cuồng nhiệt trên internet bằng các chiến thuật tiếp thị thông minh, bao gồm đoàn búp bê nhảy múa tại buổi ra mắt phim cùng nhiều sự kiện thể thao.

Gerard Johnstone ngồi ghế đạo diễn M3GAN, xoay quanh một nhà chế tạo người máy (Allison Williams), người đã tạo ra một thực thể AI được lập trình để trở thành bạn đồng hành hoàn hảo với cô cháu gái mồ côi (Violet McGraw).

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, cho biết: “Phim kinh dị không hề giảm doanh thu phòng vé. Những khán giả trẻ tuổi muốn xem chúng cùng với bạn bè của họ trên màn ảnh rộng để có cảm giác hồi hộp tối đa”.





Dù ấn tượng đến đâu, doanh thu bán vé của M3GAN vẫn không đủ để soán ngôi bom tấn Avatar: The Way of Water của James Cameron, theo Variety. Phim giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé nội địa trong bốn tuần liên tiếp, thu về 45 triệu USD từ 4.340 rạp chiếu, giảm 33% so với cuối tuần trước. Cho đến nay, Avatar: The Way of Water đã thu về 516 triệu USD ở Bắc Mỹ và hơn 1,1 tỉ USD trên toàn thế giới. Với tổng doanh thu toàn cầu 1,708 tỉ USD, phần tiếp theo của Avatar hiện là bộ phim có doanh thu lớn thứ bảy trong lịch sử.

“Giữa thời điểm mở màn của M3GAN và tuần thứ tư gây chấn động của Avatar: The Way of Water, đây là một khởi đầu vững chắc cho năm 2023”, Gross nhận định.

Với thành công của Avatar: The Way of Water và M3GAN, ngành công nghiệp điện ảnh sẽ bắt đầu năm 2023 đầy khởi sắc dù còn lâu mới hồi phục hoàn toàn về mức trước đại dịch. Doanh thu phòng vé năm 2022 giảm khoảng 30% so với năm 2019, một phần do các hãng phát hành ít phim hơn, phần khác do thói quen đi xem phim thay đổi trong thời kỳ Covid-19. Tuy nhiên, chắc chắn hy vọng doanh thu phòng vé 12 tháng tới sẽ mạnh mẽ hơn 24 tháng qua, với những bom tấn ra rạp như Mission: Impossible 7, Fast X, Guardians of the Galaxy Vol.3… và phim chiến tranh Oppenheimer của Christopher Nolan.

Puss in Boots: The Last Wish của Universal hạ cánh ở vị trí thứ ba với 12,4 triệu USD. Sau ba tuần phát hành, bộ phim hoạt hình dành cho gia đình này thu về 87 triệu USD ở Bắc Mỹ và 197 triệu USD trên toàn thế giới.

A Man Called Otto của Sony là bộ phim tâm lý cảm động với Tom Hanks đóng chính, chiếm vị trí thứ 4 với 4,2 triệu USD.

Black Panther: Wakanda Forever của Disney và Marvel giành vị trí thứ năm, mang về 3,3 triệu USD trong tuần thứ chín ra rạp. Đến nay, phần tiếp theo của bom tấn siêu anh hùng này đã kiếm được 445 triệu USD tại Bắc Mỹ.

M3GAN dựa theo kịch bản của Akela Cooper, với sự tham gia diễn xuất của Allison Williams,Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez, Jack Cassidy, Amie Donald…