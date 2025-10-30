Phim ‘Lằn ranh’ tập 3: Viên bỏ trốn, đàn em xóa hết dữ liệu

Phim Lằn ranh tập 2 tối qua tiếp tục những diễn biến hấp dẫn khi giám đốc Viên trên đường từ sân bay về công ty thì nhận tin Đức đã chết. Xem thái độ hơi bất ngờ của Viên thì có vẻ anh ta không liên quan đến cái chết của Đức. Tuy nhiên, Viên vẫn yêu cầu tài xế quay lại không về công ty nữa.

Phó bí thư tỉnh ủy không vui khi nghe có đơn kiến nghị trong Lằn ranh tập 3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác có thể thấy, bà Trinh và ông Thiệu là hai lãnh đạo của Tập đoàn Trinh Tam nhưng thường xuyên mâu thuẫn. Có vẻ bà Trinh đang lo sợ bị điều tra những dự án của tập đoàn còn Thiệu thì kiểu có "ô dù" nên vẫn chủ quan, cho rằng con thuyền vẫn chạy rất êm, chỉ cần lái riu riu là ổn.

Phim Lằn ranh tập 2 còn có thêm nhiều tình tiết cho thấy viện kiểm sát và cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ về giám đốc Viên. Bà phó viện trưởng muốn ra quyết định truy tố tên này vì những tội danh như đánh bạc… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều manh mối chưa rõ nên tạm thời họ chưa "bứt dây động rừng".

Đàn em của Viên xóa hết dữ liệu trong tập tối nay của Lằn ranh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Lằn ranh tập 3 tối nay 30.10 trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy Viên không chỉ liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc mà còn cả tội trốn thuế lên tới 10 tỉ đồng. PC03 và viện kiểm sát đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trong khi đó, một đàn em của Viên cũng là một hacker công nghệ đã vào công ty sai đám đàn em xóa hết dữ liệu. Ở bên ngoài, một nhóm trinh sát đang theo dõi.

Phim Lằn ranh tập 3 còn có cảnh ông Thủy - Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi công việc với Phó bí thư tỉnh ủy là ông Sách, có đề cập đến việc một số trưởng phòng ở các xã có đơn kiến nghị về công tác điều động cán bộ sau khi sáp nhập chưa hợp lý. Ông Sách tỏ ra bực mình sau khi nghe chuyện này…

Phim Lằn ranh tập 3: Ai chống lưng cho Viên?