Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim ‘Lằn ranh’ tập 3: Viên bỏ trốn, đàn em xóa hết dữ liệu

Thu Thủy
Thu Thủy
30/10/2025 15:10 GMT+7

Phim 'Lằn ranh' tập 3: Cơ quan điều tra tìm thêm được chứng cứ trốn thuế của công ty do Viên làm giám đốc; Một đàn em của Viên xóa hết dữ liệu; Ông Sách không hài lòng khi có đơn kiến nghị.

Phim Lằn ranh tập 2 tối qua tiếp tục những diễn biến hấp dẫn khi giám đốc Viên trên đường từ sân bay về công ty thì nhận tin Đức đã chết. Xem thái độ hơi bất ngờ của Viên thì có vẻ anh ta không liên quan đến cái chết của Đức. Tuy nhiên, Viên vẫn yêu cầu tài xế quay lại không về công ty nữa.

Phim Lằn ranh tập 3: Viên bỏ trốn và cuộc điều tra trốn thuế gây cấn - Ảnh 1.

Phó bí thư tỉnh ủy không vui khi nghe có đơn kiến nghị trong Lằn ranh tập 3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác có thể thấy, bà Trinh và ông Thiệu là hai lãnh đạo của Tập đoàn Trinh Tam nhưng thường xuyên mâu thuẫn. Có vẻ bà Trinh đang lo sợ bị điều tra những dự án của tập đoàn còn Thiệu thì kiểu có "ô dù" nên vẫn chủ quan, cho rằng con thuyền vẫn chạy rất êm, chỉ cần lái riu riu là ổn.

Phim Lằn ranh tập 2 còn có thêm nhiều tình tiết cho thấy viện kiểm sát và cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ về giám đốc Viên. Bà phó viện trưởng muốn ra quyết định truy tố tên này vì những tội danh như đánh bạc… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều manh mối chưa rõ nên tạm thời họ chưa "bứt dây động rừng".

Phim Lằn ranh tập 3: Viên bỏ trốn và cuộc điều tra trốn thuế gây cấn - Ảnh 2.

Đàn em của Viên xóa hết dữ liệu trong tập tối nay của Lằn ranh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Lằn ranh tập 3 tối nay 30.10 trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy Viên không chỉ liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc mà còn cả tội trốn thuế lên tới 10 tỉ đồng. PC03 và viện kiểm sát đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trong khi đó, một đàn em của Viên cũng là một hacker công nghệ đã vào công ty sai đám đàn em xóa hết dữ liệu. Ở bên ngoài, một nhóm trinh sát đang theo dõi.

Phim Lằn ranh tập 3 còn có cảnh ông Thủy - Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi công việc với Phó bí thư tỉnh ủy là ông Sách, có đề cập đến việc một số trưởng phòng ở các xã có đơn kiến nghị về công tác điều động cán bộ sau khi sáp nhập chưa hợp lý. Ông Sách tỏ ra bực mình sau khi nghe chuyện này…

Phim Lằn ranh tập 3: Ai chống lưng cho Viên?

Tin liên quan

Phim ‘Lằn ranh’ tập 2: Nhân vật của Doãn Quốc Đam bị khởi tố?

Phim ‘Lằn ranh’ tập 2: Nhân vật của Doãn Quốc Đam bị khởi tố?

Phim 'Lằn ranh' tập 2: Giám đốc Viên (Doãn Quốc Đam) bị khởi tố vì liên quan đến vụ án giết người; Hai lãnh đạo của tập đoàn cãi nhau căng thẳng.

Khám phá thêm chủ đề

lằn ranh phim truyền hình Lằn ranh tập 3 đánh bạc Điều Tra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận