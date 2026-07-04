Phim ‘Lầu chú Hỏa’ ra sao ở phòng vé?

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, Lầu chú Hỏa hiện đã thu về hơn 75 tỉ đồng (tính đến trưa 4.7), một con số đáng chú ý đối với một tác phẩm kinh dị không sở hữu dàn sao phòng vé đình đám.

Nếu nhìn vào hành trình của Lầu chú Hỏa, có thể thấy đây là bộ phim có màn khởi đầu khá ấn tượng. Chỉ sau ít ngày ra rạp, tác phẩm nhanh chóng vượt các cột mốc 35 tỉ đồng rồi 40 tỉ đồng, từng vươn lên nhóm dẫn đầu doanh thu ngày và tạo sức ép đáng kể lên nhiều đối thủ tại phòng vé. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh tháng 6 chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hàng loạt phim Việt lẫn bom tấn ngoại, việc một dự án kinh dị quy tụ phần lớn gương mặt trẻ vẫn duy trì được sức hút là thành tích khá ổn.

Cảnh trong phim Lầu chú Hỏa ẢNH: NSX CUNG CẤP

Tuy nhiên, cũng giống quy luật chung của thị trường, sức nóng của Lầu chú Hỏa bắt đầu giảm dần khi bước sang tuần công chiếu thứ ba. Doanh thu theo ngày không còn duy trì ở mức cao, số suất chiếu cũng giảm khi nhiều tác phẩm mới liên tục gia nhập đường đua. Dẫu vậy, xét trên tổng thể, doanh thu hơn 75 tỉ đồng vẫn là thành tích đáng ghi nhận. Trong bối cảnh nhiều phim Việt phải rời rạp với doanh thu khiêm tốn hoặc không thể hòa vốn, Lầu chú Hỏa cho thấy dòng phim kinh dị vẫn là một trong những "lá bài" có sức hút lớn với khán giả Việt nếu được đầu tư bài bản.

Một trong những yếu tố giúp bộ phim của đạo diễn Hùng Trần tạo được sự tò mò ngay từ khi công bố là việc khai thác truyền thuyết nổi tiếng về "con ma nhà họ Hứa" gắn với dinh thự của chú Hỏa, một trong những nhân vật giàu có bậc nhất Sài Gòn xưa. Ê kíp lựa chọn xây dựng câu chuyện theo phong cách giả tư liệu (found footage), đưa khán giả bước vào không gian ngột ngạt của tòa nhà cổ, nơi những bí mật dần được hé lộ qua từng thước phim.

Phong cách giả tư liệu cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của Lầu chú Hỏa. Máy quay cầm tay, ánh sáng hạn chế, góc nhìn hẹp cùng nhịp dựng dồn dập tạo cảm giác người xem đang trực tiếp chứng kiến những sự kiện kỳ bí diễn ra trong tòa nhà, thay vì chỉ theo dõi một bộ phim kinh dị thông thường.

Lầu chú Hỏa được làm theo phong cách khác biệt ẢNH: CGV

Bên cạnh những lời khen về ý tưởng và không khí rùng rợn, bộ phim cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả đánh giá phần mở đầu hấp dẫn nhưng nhịp kể ở nửa sau chậm hơn, một số tuyến nhân vật chưa được khai thác đủ sâu, trong khi cái kết vẫn để lại nhiều tranh luận. Đáng chú ý, hành trình của Lầu chú Hỏa diễn ra trong thời điểm dòng phim kinh dị Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nhất từ trước đến nay. Chỉ trong vài tháng, thị trường liên tiếp đón nhận nhiều tác phẩm cùng thể loại, tạo nên cuộc đua khốc liệt về suất chiếu, doanh thu và sức hút truyền thông. Việc giữ được doanh thu hơn 75 tỉ đồng giữa "rừng" phim kinh dị và sự áp đảo của các bom tấn ngoại cho thấy bộ phim đã tìm được chỗ đứng riêng.

Thành công của Lầu chú Hỏa cũng tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của chất liệu văn hóa, truyền thuyết và tâm linh Việt Nam trên màn ảnh. Khi được khai thác bằng tư duy điện ảnh hiện đại, những câu chuyện tưởng chừng quen thuộc vẫn có thể tạo nên trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.