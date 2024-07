Phim ngắn 'Than Thức' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2024

Phim ngắn "Than Thức"

Phim ngắn "Than Thức" kể về nhân vật Tèo (con trai của chủ một lò than đước tại tỉnh Bến Tre). Tèo là một cậu trai trẻ bướng bỉnh, ngông cuồng, luôn cho rằng nghề nghiệp của gia đình là một điều đơn giản, khinh rẻ tâm huyết và công sức bỏ ra cho một mẻ than hoàn chỉnh.

Cho đến khi biến cố ập đến và chính bản thân Tèo phải trải qua thì mới nhận ra giá trị thực sự của nghề than đước và sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Dần dần, Tèo trưởng thành hơn và trân trọng công việc của gia đình quyết tâm phát triển nghề than, gìn giữ nét đẹp văn hóa quê hương.

Phim ngắn "Than Thức" | Đạo diễn: Lê Bảo Toàn

Thông điệp của phim

Phim truyền tải những giá trị tiềm ẩn bên trong nghề truyền thống làm than đước. "Than Thức" là một phim ngắn dung dị nhưng chứa đựng nhiều thông điệp sâu sắc về nghề than và bài học về sự biết ơn. Mỗi nghề nghiệp đều mang giá trị riêng, vẻ đẹp riêng, không phân biệt sang hèn, chỉ khi ta đặt cái tâm vào nghề thì ta sẽ cảm nhận được từng nét đẹp riêng trong nó.

Phim khắc họa chân thực cuộc sống vất vả của những người làm than Ảnh cắt từ phim

Phim khắc họa chân thực cuộc sống vất vả của những người làm than, qua đó tôn vinh giá trị tinh thần mà nghề mang lại. Đồng thời, "Than Thức" cũng khẳng định rằng mỗi nghề nghiệp đều có giá trị riêng, không phân biệt sang hèn và giá trị của sự cố gắng trong công việc xuất phát từ tâm huyết, nỗ lực và lòng yêu nghề của mỗi người.

Bài học về sự bồng bột được thể hiện qua hình ảnh Tèo, ban đầu xem thường nghề than của cha. Sai lầm của Tèo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến bản thân hối hận và nhận ra giá trị thực sự của nghề. "Than Thức" là lời cảnh tỉnh cho những ai còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, giúp họ trân trọng hơn những gì mình đang có và biết ơn những hy sinh thầm lặng của cha mẹ.

Một cảnh trong phim

Phim cũng mong muốn góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong lòng mỗi người về những nghề nghiệp bình dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Than Thức" là một phim ngắn ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp về giá trị tiềm ẩn của nghề truyền thống, đồng thời khơi dậy lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những người lao động thầm lặng. Với câu "một nghề cho chín còn hơn chín nghề".