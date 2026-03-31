Văn hóa

Phim nghệ thuật ngoại 'ế' ở rạp Việt

Tuyền Lục
31/03/2026 07:00 GMT+7

Tháng 3.2026, phòng vé Việt chứng kiến sự xuất hiện của 4 phim nghệ thuật nổi bật. Các tác phẩm này được giới chuyên môn đánh giá cao, gây tiếng vang ở quốc tế, song lại có doanh thu ảm đạm khi ra rạp Việt.

Phim Nhật Kokuho (Quốc bảo), tác phẩm lập kỷ lục phim người đóng có doanh thu cao nhất tại Nhật Bản, "đổ bộ" phòng vé Việt từ đầu tháng 3 và hiện thu về chỉ 2,5 tỉ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Số phận một phim nghệ thuật khác từ Nhật Bản là A Pale View of Hills (Cảnh đồi mờ xám) thậm chí còn tệ hơn. Sau hơn 1 tuần được giới thiệu ở phòng vé Việt, tác phẩm hiện lọt thỏm cuối bảng xếp hạng doanh thu. Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, riêng trong ngày 30.3, phim chỉ bán được hơn chục vé với 5 suất chiếu.

“Làm mưa làm gió” ở Nhật Bản nhưng Kokuho lại “ế” khách khi đến VN

Sentimental Value (Căn nhà ký ức) được chiếu tại VN từ ngày 20.3, sau khi thắng giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar vừa qua. Tuy nhiên, hiệu ứng giải thưởng không giúp tác phẩm này hút khán giả Việt hơn, hiện phim thu về gần 380 triệu đồng.

Thắng lớn ở Oscar năm nay với 6 tượng vàng, trong đó có giải Phim hay nhất, One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến) trở lại rạp Việt từ ngày 20 - 26.3. Tuy nhiên, tính cả lần ra rạp vào tháng 9 năm ngoái, "bom tấn" có Leonardo DiCaprio đóng chính chỉ thu về khoảng 5 tỉ đồng.

Thực trạng này được nhiều khán giả yêu điện ảnh quan tâm, bàn luận trên mạng xã hội. Hàng loạt lý do các phim này "ế" ở phòng vé Việt được người xem đưa ra như: suất chiếu quá ít, phân bổ ở địa điểm xa, khán giả khó sắp xếp đi xem; đề tài kén; không làm truyền thông mạnh; sự cạnh tranh từ các trang phim "lậu"…

Cây bút bình luận điện ảnh Tuấn Lalarme cho rằng vấn đề nằm ở thị hiếu khán giả. "Thị trường điện ảnh Việt đang tăng trưởng rất tốt, nhưng phần tăng trưởng lại nằm ở mảng điện ảnh giải trí… Người ra rạp ngày càng đông hơn, nhưng thị hiếu của khán giả xem phim rạp thì không dành cho những bộ phim cần nhiều suy ngẫm và không có nhiều năng lượng giải trí. Sự lấn át của điện ảnh Việt cũng là một phần của lý do các phim điện ảnh nghệ thuật thế giới lép vế, một điều vừa vui vừa buồn", anh nói.


