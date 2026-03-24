Phim Việt về lừa đảo trực tuyến ra rạp sau nửa năm hoãn chiếu

Đây là phim Việt về nạn lừa đảo trực tuyến, xoay quanh những mặt tối của đồng tiền - nơi các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng và những lựa chọn đầy rủi ro. Tác phẩm do Oscar Dương làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Kiều Oanh, Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi…

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng trong Bẫy tiền Ảnh: NSX

Trước đó, việc Bẫy tiền bất ngờ rời đường đua phòng vé ngay trước thềm công chiếu khiến khán giả tò mò. Nhà sản xuất Hằng Trịnh giải thích: "Sau buổi công chiếu, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực cũng như các góp ý rất hữu ích và đúng đắn nhằm giúp bản phim có thể tốt hơn, đồng thời tránh được các rủi ro nhạy cảm không đáng có. Vì vậy ê kíp đã đưa ra quyết định khó khăn là lùi lịch chiếu để chỉnh sửa bản phim".

Đồng quan điểm, đạo diễn Oscar Dương khẳng định việc thay đổi lịch chiếu là lựa chọn cần thiết để mang đến cho khán giả một phiên bản chất lượng. Theo đạo diễn, đề tài của Bẫy tiền khá gai góc vì chạm đến những góc tối của con người và sức ảnh hưởng của đồng tiền lên toàn bộ các nhân vật. "Vì vậy, chúng tôi nhận ra cần thêm thời gian để cân bằng nhịp phim, làm rõ tâm lý nhân vật và thêm thắt những yếu tố kịch tính cần thiết", đạo diễn cho hay.

Về việc lựa chọn ra rạp ngày 10.4, nhà sản xuất Hằng Trịnh cho rằng đây là lúc dự án đạt được sự cộng hưởng với thực tế đời sống. Nếu như 2 năm trước, các yếu tố lừa đảo công nghệ và AI trong kịch bản có thể được xem là những giả thuyết xa lạ, thì sự bùng nổ của nó trong thời gian qua đã biến câu chuyện của phim trở thành một phần của thực tại.