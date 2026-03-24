Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Phim Việt về lừa đảo trực tuyến ra rạp sau nửa năm hoãn chiếu

Thạch Anh
24/03/2026 08:00 GMT+7

Sau gần nửa năm im ắng kể từ khi bất ngờ dời lịch trước thềm công chiếu, 'Bẫy tiền' chính thức quay lại, ấn định ra rạp ngày 10.4.

Đây là phim Việt về nạn lừa đảo trực tuyến, xoay quanh những mặt tối của đồng tiền - nơi các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng và những lựa chọn đầy rủi ro. Tác phẩm do Oscar Dương làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Kiều Oanh, Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi…

Phim Việt về lừa đảo trực tuyến ra rạp sau nửa năm hoãn chiếu- Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng trong Bẫy tiền

Ảnh: NSX

Trước đó, việc Bẫy tiền bất ngờ rời đường đua phòng vé ngay trước thềm công chiếu khiến khán giả tò mò. Nhà sản xuất Hằng Trịnh giải thích: "Sau buổi công chiếu, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực cũng như các góp ý rất hữu ích và đúng đắn nhằm giúp bản phim có thể tốt hơn, đồng thời tránh được các rủi ro nhạy cảm không đáng có. Vì vậy ê kíp đã đưa ra quyết định khó khăn là lùi lịch chiếu để chỉnh sửa bản phim".

Đồng quan điểm, đạo diễn Oscar Dương khẳng định việc thay đổi lịch chiếu là lựa chọn cần thiết để mang đến cho khán giả một phiên bản chất lượng. Theo đạo diễn, đề tài của Bẫy tiền khá gai góc vì chạm đến những góc tối của con người và sức ảnh hưởng của đồng tiền lên toàn bộ các nhân vật. "Vì vậy, chúng tôi nhận ra cần thêm thời gian để cân bằng nhịp phim, làm rõ tâm lý nhân vật và thêm thắt những yếu tố kịch tính cần thiết", đạo diễn cho hay.

Về việc lựa chọn ra rạp ngày 10.4, nhà sản xuất Hằng Trịnh cho rằng đây là lúc dự án đạt được sự cộng hưởng với thực tế đời sống. Nếu như 2 năm trước, các yếu tố lừa đảo công nghệ và AI trong kịch bản có thể được xem là những giả thuyết xa lạ, thì sự bùng nổ của nó trong thời gian qua đã biến câu chuyện của phim trở thành một phần của thực tại.

Tin liên quan

Phim Việt đang thiếu diễn viên ngôi sao?

Thời gian qua, điện ảnh Việt có nhiều diễn viên quen thuộc xuất hiện liên tục trong các phim. Ở truyền hình, nhiều gương mặt ăn khách cũng liên tục chiếm sóng phim giờ vàng. Điều này cho thấy phim Việt đang thực sự thiếu nguồn diễn viên ngôi sao.

'Mưa đỏ' và loạt phim trăm tỉ có được 'ưu ái' tại Liên hoan phim Việt Nam?

Phim Việt chiếu rạp hút khán giả nhờ bản sắc riêng

Khám phá thêm chủ đề

phim Việt Bẫy Tiền Bẫy tiền Kiều Oanh lê hải Tam Triều Dâng Liên Bỉnh Phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận