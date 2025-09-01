Phim tài liệu ‘Độc lập’ và hành trình tiếp nối di sản

Ký ức là nơi những bức ảnh cũ, những giọng nói run run mở ra cả một thế kỷ. Cái giá của độc lập là những cuốn sổ tay nhuốm máu, là giọt nước mắt của người vợ chăm chồng liệt giường, là ánh mắt người lính trở về không còn ai đợi. Còn Di sản là tiếng đàn Tiến quân ca vang lên trong ngôi nhà của con trai nhạc sĩ Văn Cao, là làng Từ Vân may cờ rực đỏ, là bàn tay già nắm tay trẻ giữa biển cờ tung bay. Đó không phải là một chuỗi cảnh quay đơn thuần mà trở thành một bản giao hưởng của hình ảnh và xúc cảm.

Hình ảnh xúc động trong phim tài liệu Độc lập ẢNH: ĐPCC

Thiếu tá - biên tập viên Lê Hoa kể rằng đã có những lúc cả ê kíp rơi vào sự lặng im, khi một cựu chiến binh run run lật lại trang sổ chiến trường, hay khi nhà thơ Hữu Thỉnh thì thầm giải thích cho cháu về hai chữ "độc lập". Những phân cảnh này không được đạo diễn dàn dựng, mà là những giây phút đời thường, nhưng mang đầy sức nặng.

Nhà quay phim Đoàn Mạnh cho biết anh đã để ánh nắng tràn đầy gian phòng khi nhạc sĩ Văn Cao ngồi gõ những nốt đầu tiên của Tiến quân ca. Flycam được đưa lên để mở ra những biển cờ đỏ rực ở làng Từ Vân, như một cánh đồng ký ức nối dài. Nghệ thuật quay phim ở đây không phô diễn kỹ thuật, mà lặng lẽ phục vụ cho xúc cảm, từ đó truyền tải thông điệp: "Độc lập là ký ức, là máu và nước mắt, nhưng trên hết là di sản để lại cho con cháu".

Phim tài liệu Độc lập dự kiến được phát sóng vào 10 giờ 25 ngày 1.9.