Văn hóa

Phim tình báo Việt hiếm hoi sắp lên sóng truyền hình

Thu Thủy
Thu Thủy
25/12/2025 07:00 GMT+7

Trong bối cảnh các bộ phim lịch sử - chính luận đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, phim truyền hình về đề tài tình báo Tận hiến đang hoàn tất những khâu sản xuất cuối cùng và dự kiến sẽ lên sóng Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội vào tháng 2.2026.

Bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, đạo diễn Trần Ka My đảm nhiệm, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân VN.

Phim tình báo Việt hiếm hoi sắp lên sóng truyền hình- Ảnh 1.

Poster phim Tận hiến

ẢNH: NSX

Tận hiến được xây dựng dựa trên tư liệu lịch sử, khai thác hành trình hoạt động bí mật và đầy hiểm nguy của lực lượng tình báo VN trong giai đoạn nhiều biến động tại khu vực Đông Dương. Phim tôn vinh sự hy sinh thầm lặng, lòng trung thành, bản lĩnh và trí tuệ của các chiến sĩ tình báo: những con người âm thầm chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong phim, diễn viên Hứa Vĩ Văn đảm nhận vai chính Nguyễn Thành (bí danh P1), một chiến sĩ tình báo gan dạ, luôn đối mặt với nguy hiểm. Diễn viên Phương Nam trong vai công an viên Đỗ Chiến, nhân vật có nhiều đất diễn, góp phần phác họa rõ nét hơn đời sống và nhiệm vụ của lực lượng an ninh tình báo.

Bộ phim được quay tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước như Hà Nội, Thanh Hóa và một số tỉnh tại Lào nhằm tái hiện chân thực không gian hoạt động đặc biệt của lực lượng tình báo trong giai đoạn này. Theo chia sẻ từ Giám đốc sản xuất phim Vũ Liêm, kịch bản dựa trên chất liệu có thật cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Trần Nhượng, NSƯT Hồ Phong, Mai Huê, Đàm Hằng, Ngọc Thanh TâmTận hiến được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án truyền hình đáng chú ý đầu năm 2026, mang đến góc nhìn sâu sắc, giàu cảm xúc về những con người tận hiến vì Tổ quốc.


Khám phá thêm chủ đề

phim tình báo Việt Nam Ngọc Thanh Tâm Công an nhân dân Hứa Vĩ Văn Phương nam
