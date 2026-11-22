Tác phẩm thu về hơn 80 tỉ đồng sau gần 3 ngày chính thức công chiếu Ảnh: NSX

Theo số liệu tham khảo từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập - Box Office Vietnam, tính đến sáng 22.11, Trại giam hạnh phúc có sự tham gia của Tuấn Trần đạt doanh thu hơn 80,8 tỉ đồng, tạm dẫn đầu phòng vé Việt.

Cụ thể, theo ghi nhận ngày 22.11 (lúc 10 giờ 30 phút), Trại giam hạnh phúc thu về hơn 9,2 tỉ đồng với hơn 100.000 vé bán ra, tương ứng với 5.061 suất chiếu. Thành tích này giúp bộ phim của đạo diễn Trung Lùn tạm giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong ngày, vượt qua Ngày con còn mẹ – tác phẩm có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào...

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'Điểm sáng' của Trại giam hạnh phúc

Là bộ phim hiếm hoi "dám" khai thác bối cảnh nhà tù, Trại giam hạnh phúc nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Ảnh: NSX

Trước khi chính thức khởi chiếu vào ngày 20.11, dự án điện ảnh do Trung Lùn cầm trịch sau 3 ngày chiếu sớm thu về hơn 20 tỉ đồng. Trên mạng xã hội, tác phẩm liên tục được bàn luận, trong đó nhiều phản hồi tích cực dành cho diễn xuất của dàn diễn viên. Sau "cơn sốt" doanh thu của Trại buôn người với gần 500 tỉ đồng, dự án điện ảnh lấy bối cảnh trại giam này cũng được kỳ vọng tạo nên dấu ấn tại phòng vé Việt dịp cuối năm.

Trại giam hạnh phúc thuộc thể loại hài - tâm lý - xã hội, xoay quanh thầy giáo Phúc (Tuấn Trần), người phải ngồi tù sau khi sát hại một người trong trạng thái tâm lý kích động. Anh được phân vào buồng giam số 9, nơi tập trung những tù nhân có số má như Chính (Tiến Luật), Thuận (La Thành), Điền (Hoàng Phi), Minh Hữu (Gi A Nguyễn), Bách Khoa (Khuyến Dương). Cuộc sống vốn nhiều khó khăn của Phúc càng trở nên nguy hiểm khi anh lọt vào tầm ngắm của Long Đầu Bò (Lương Thế Thành).

Lựa chọn bối cảnh nhà tù – đề tài chưa được khai thác nhiều trong điện ảnh Việt, bộ phim đưa khán giả đến với thế giới sau song sắt, nơi những con người từng mắc sai lầm mang theo những số phận và góc khuất riêng. Thay vì chỉ tập trung vào những màn đấu đá, bạo lực hay bi kịch chốn lao tù, đạo diễn Trung Lùn đan xen yếu tố hài hước với những phân đoạn giàu cảm xúc, qua đó gửi gắm thông điệp về tình người và sự tử tế trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Diễn xuất của dàn diễn viên được xem là "điểm sáng" của dự án điện ảnh này Ảnh: NSX

Một trong những điểm sáng của phim là diễn xuất của Tuấn Trần. Hóa thân thành thầy giáo Phúc, nam diễn viên mang đến hình ảnh một người hiền lành, tử tế nhưng phải đối diện với môi trường sống hoàn toàn xa lạ. Khác với những nhân vật gai góc, thường xuyên chịu nhiều tổn thương trong các dự án trước, vai diễn lần này có phần điềm đạm, nhẫn nhịn hơn.

Trong khi đó, Lương Thế Thành gây chú ý với vai Long Đầu Bò. Nam diễn viên xuất hiện trong diện mạo đầu trọc, xăm trổ kín người, xây dựng hình ảnh phản diện dữ dằn, khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây. Từ ngoại hình, ánh mắt đến thần thái, anh tạo được cảm giác áp lực trong những phân đoạn đối đầu. Màn hóa thân này cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh hai nhân vật Phúc và Long, các nhân vật khác do những diễn viên như Tiến Luật, La Thành, Khuyến Dương... cũng nhận được nhiều "lời khen có cánh" từ khán giả.

Dù nhận về nhiều phản hồi tích cực song phim có sự tham gia của Tuấn Trần vẫn không tránh khỏi những "điểm trừ" Ảnh: NSX

Bên cạnh những phản hồi tích cực, Trại giam hạnh phúc vẫn có những điểm khiến người xem tiếc nuối. Một số ý kiến cho rằng phim tham khai thác quá nhiều tuyến nhân vật, khi mỗi người đều có hoàn cảnh và câu chuyện riêng. Việc triển khai đồng thời nhiều mối quan hệ khiến mạch phim đôi lúc trở nên dàn trải, một số chuyển biến cảm xúc chưa thực sự liền mạch. Thậm chí, có khán giả nhận xét câu chuyện sẽ có thêm không gian phát triển nếu được thực hiện dưới dạng series truyền hình.



