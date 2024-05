Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 29: An Nhiên trở mặt với mẹ chồng?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 28 có những diễn biến mới hơn khi An Nhiên nghe theo lời của Việt nên dùng chiêu kiểu vừa buông vừa nắm nên cô cùng bé Gôn đi chơi vài ngày. Trước đó cô ta báo tin với bà Xinh là đã mang thai hơn một tháng nhưng với Nghĩa thì An Nhiên muốn tạo bất ngờ nên vẫn im lặng.

Sau đấy có bác sĩ Thắng cũng là người quen ở bệnh viện phụ sản gọi điện cho Nghĩa chúc mừng lên chức bố lần 2. Nghĩa hơi sửng sốt nhưng anh ngay lập tức đến chỗ mẹ con An Nhiên đang nghỉ dưỡng và đeo nhẫn cầu hôn cô trước mặt bé Gôn. An Nhiên thì cho rằng cô muốn tạo bất ngờ cho Nghĩa nên chưa thông báo tin vui.

Bà Xinh bảo vệ Ngân Hà nên muốn Nghĩa trả lại căn nhà cho con dâu cũ Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác thì Nam nghe lời mẹ đi cà phê xem mắt một cô giáo. Nhưng sau khi biết Mỹ Đình cũng có mặt ở địa điểm anh đang hẹn nên đã nhắn tin nhờ Mỹ Đình giải vây. Vậy là Mỹ Đình xông vào giả vờ đánh ghen khiến cô nàng kia chạy mất dép…

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 28 còn có những diễn biến cho thấy Ngân Hà và Nghĩa cũng thỉnh thoảng nhắn tin qua lại, nhắc lại chuyện quá khứ. Trong lòng Ngân Hà vẫn thắc mắc không hiểu vì sao ngày ấy Vũ không từ mà biệt để rồi cô phải sống trong thời gian dài chờ đợi mối tình đầu.

An Nhiên tức điên khi nghe những lời của mẹ chồng Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 29 tối nay 14.5 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy Nghĩa và An Nhiên đụng mặt Vũ và Ngân Hà ở bệnh viện. Họ đi lướt qua nhau, chỉ có bé Gôn là chào Ngân Hà và cậu bé cũng thắc mắc hỏi mẹ vì sao lại không chào cô Hà…

Một cảnh khác trong tập này cho thấy Nghĩa xác nhận với mẹ rằng mình đã kết hôn với An Nhiên vì thủ tục cũng nhanh lẹ. Bà Xinh nói rằng mình không muốn sang Canada nên muốn con trai để lại căn nhà cũ cho bà dưỡng già. Nghĩa ngay lập tức hiểu ý mẹ nên nổi nóng… Nhưng bà Xinh cho rằng căn nhà đó là vợ chồng ông Trường cho con gái nên không có lý do gì không trả lại cho Hà. An Nhiên đứng bên trong nghe lén càng tức điên, muốn ra mặt đối chất với bà Xinh nhưng khi nghe Nghĩa phản ứng gay gắt với mẹ, cô ta đã không tham gia vào cuộc cãi vã này.

Hai cặp đôi đụng mặt nhau Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 29: An Nhiên trở mặt với mẹ chồng?