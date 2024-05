Vì sao nữ chính ‘Trạm cứu hộ trái tim’ bị Lương Thu Trang ‘tố’?

Trong chương trình Chuyển động 24 giờ, Hồng Diễm và Lương Thu Trang cùng xuất hiện để chia sẻ về nhân vật Ngân Hà và An Nhiên. Hồng Diễm tiết lộ với MC Thụy Vân rằng phân đoạn cô thích nhất chính là khi đối diện với sự thật phũ phàng từ Nghĩa và biết rõ hết mọi chuyện. "Bản thân tôi xem lại vẫn thấy chưa đã với những gì tôi đã thể hiện. Nhưng nếu để tôi làm lại thì tôi chưa biết phải làm thế nào cho thấy đã", Hồng Diễm nói.

Lương Thu Trang và Hồng Diễm cùng xuất hiện trong chương trình Chuyển động 24 giờ trên VTV1 Chụp màn hình

Lương Thu Trang chia sẻ về vai diễn phản diện nhận nhiều "gạch đá" từ khán giả: "Một người phụ nữ có thể hy sinh tình yêu của mình, để cho người đàn ông của mình ở với người phụ nữ khác, với một chuyên gia tâm lý như An Nhiên thì xác suất phần trăm mà cô ấy có thể lường trước chắc chắn có thể xảy ra. Nhưng cho đến phân đoạn cô ấy phát hiện ra Nghĩa còn yêu Ngân Hà thì sự bẽ bàng không hẳn chỉ là giống như chị Diễm nói là không biết làm thế nào. Mà cô này có một nỗi đau quá rõ ràng và đi đến tột cùng rồi nhưng cô ấy không thể quay đầu được nữa. Con đường đã đi thì phải bắt buộc đi đến cùng dù kết quả như thế nào".

Trong những hình ảnh và clip ghi lại cảnh các diễn viên đoàn phim nhảy TikTok ở hậu trường, có thể thấy ai cũng nhập cuộc rất hăng say. Lương Thu Trang bất ngờ "tố" Hồng Diễm khi MC hỏi ai là người nhảy giỏi nhất: "Có những hôm khuya rồi, mở máy ra vẫn thấy chị Diễm nhắn tin: Mọi người ơi nhớ học thuộc bài này nhé, ngày mai lên còn quay". Còn khi được hỏi giữa Quang Sự, Trương Thanh Long và Vũ Tuấn Việt ai đẹp trai nhất thì cả hai đều cho rằng đó là Tuấn Việt.

Trong Trạm cứu hộ trái tim họ là tình địch Chụp màn hình

Lương Thu Trang và Hồng Diễm từng hợp tác chung trong bộ phim Hướng dương ngược nắng nhưng đối đầu nhau kiểu cùng cha khác mẹ. Hồng Diễm cũng tiết lộ rằng: "Đây là bộ phim thứ hai Diễm và Trang làm việc cùng nhau. Nhưng cả hai lần đều là tuyến nhân vật đối nhau nên chưa có lần nào chị em mình thân thiết cả".

Trong Trạm cứu hộ trái tim, cả vai diễn của Hồng Diễm và Lương Thu Trang đều nhận về nhiều ý kiến trái chiều dù vai An Nhiên bị ghét hơn. Còn Ngân Hà chỉ là ở một số tình tiết, diễn biến tâm lý, tính cách và sự tốt bụng của cô khiến người xem ức chế. Thêm vào đó tạo hình của Ngân Hà cũng bị nhận xét "dìm hàng" nữ chính, nhất là tóc mái ngang. Nói về điều này, Hồng Diễm chia sẻ quan điểm rằng bản thân cô chỉ muốn khán giả nhìn thấy là Ngân Hà chứ không phải Hồng Diễm nên không đem hình ảnh của Ngân Hà để so sánh với Hồng Diễm ngoài đời được. Lương Thu Trang cũng đồng quan điểm này với đàn chị vì cho rằng: "Việc khán giả so sánh là đương nhiên. Nếu cảm thấy chưa phù hợp và tiêu cực thì cứ gạt sang một bên, giữ lại những gì tốt đẹp nhất để mình làm động lực trong suốt quá trình làm phim".

Trạm cứu hộ trái tim đang bắt đầu mở dần "nút thắt" khi An Nhiên tưởng chừng gần như đạt được mục đích thì cô phát hiện Nghĩa đã có tình cảm thực sự với Ngân Hà nên không kiểm soát được cảm giác ghen tuông. Cuộc sống của họ tưởng sẽ vô cùng như ý nhưng hóa ra chẳng bình yên khi cô cứ đay nghiến Nghĩa và gây áp lực để Nghĩa mau kết hôn với mình. Và có lẽ An Nhiên đang tính toán giở "chiêu trò" để đạt mục đích. Và trong "cuộc chiến" giữa hai "tình địch" này thì người đau khổ nhất có lẽ không phải Ngân Hà vì ít ra cô còn có nhiều người bên cạnh để "chữa lành" trái tim.