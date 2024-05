Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 30: Nghĩa đã gây áp lực gì với bà Xinh?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 29 tối qua có những nội dung cho thấy cuối cùng Nghĩa cũng đăng ký kết hôn với An Nhiên. Việt đã nhắn tin chúc mừng cô và họ hẹn gặp nhau vì Việt vẫn muốn thuyết phục An Nhiên đầu tư vào spa anh ta sắp mở. Cả hai đang ngồi cà phê thì cô giáo của bé Gôn gọi điện báo tin bé bị té, mất nhiều máu nên An Nhiên vội chạy đến. Việt cũng hốt hoảng đến theo nhưng An Nhiên giới thiệu với cô giáo đây là bác của bé Gôn. Khi Nghĩa đến và sau đó có việc phải đi gấp, Việt cố tình đợi để va vào Nghĩa kiểu như để nhìn thấy mặt.

Bà Xinh bất ngờ trở mặt tại tòa Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác, bà Xinh hẹn gặp Hà để nói rằng bà sẽ đứng về phía con dâu cũ, làm chứng vụ Nghĩa lừa Hà cầm ngôi nhà để đầu tư đầm tôm, và luật sư Vinh đang làm thủ tục giúp Ngân Hà khởi kiện.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 29 còn có tình tiết cho thấy bà Xinh nói với Nghĩa rằng bà không thích đi định cư và muốn con trai cho mình căn nhà cũ vì bà quen với không gian ở đây. Nghĩa ngay lập tức đoán được ý mẹ nên nổi nóng. An Nhiên lén nghe được những lời của bà Xinh, tỏ ra rất tức giận. Nhưng khi thấy Nghĩa phản ứng quyết liệt với mẹ, An Nhiên cũng giả vờ như không nghe thấy gì.

Ngân Hà xúc động khi bà Hạ Lan đã xưng mẹ với cô Chụp màn hình

Một vài nội dung trong tập này cho thấy Vũ đã giúp Ngân Hà tìm người đứng ra đại diện để mua lại Lan Hà vì nếu gia đình Hà ra mặt thì chưa chắc Nghĩa chịu bán. Sau đó hình như Vũ đã nhờ chuyên gia tài chính Trần móc nối với Nghĩa và người đại diện mua là một bác sĩ người nước ngoài muốn đầu tư vào sản xuất mỹ phẩm từ dược liệu sạch ở Việt Nam.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 30 tối nay 15.5 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy cuối cùng mẹ con bà Hạ Lan đã bán căn biệt thự để dọn về một căn nhà nhỏ hơn. Ngân Hà cố gắng trang trí căn phòng của mẹ cho giống như trước. Và bà Hạ Lan đã bất ngờ xưng mẹ với con gái. Ngân Hà vô cùng xúc động bởi hơn 20 năm bà Hạ Lan mới xưng mẹ với cô.

Trong tập phim tối nay có diễn biến tại tòa rất gay cấn. Bà Xinh bất ngờ "lật kèo" khi luật sư Vinh muốn bà làm nhân chứng khai lại những gì bà biết về chuyện Nghĩa lừa Hà vụ đầm tôm. Nhưng bà Xinh đã chốt hạ: "Tôi không nhớ gì cả". Trong khi An Nhiên và Nghĩa thở phào thì Ngân Hà, bà Hạ Lan sửng sốt, còn Mỹ Đình không kiềm chế được đã đứng lên mắng to rằng tất cả đều dối trá...

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 30: Nghĩa đã gây áp lực với bà Xinh?