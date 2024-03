Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 8: Vũ lật tẩy kế hoạch trả thù của Nghĩa?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 7 tối qua tiếp tục những nội dung gay cấn khi Ngân Hà hỏi ông Trường về kế hoạch PR sản phẩm mới để đối chiếu xem có giống những lời Nghĩa nói không. Vì không muốn con gái suy nghĩ nên ông Trường nói dối là chính ông đã giao kế hoạch đó cho Nghĩa.

Sau đó ông gọi Nghĩa đến phòng làm việc chất vấn. Tất nhiên Nghĩa đã cho người chuẩn bị hết từ hình ảnh, kế hoạch truyền thông sản phẩm mới nên đưa cho bố vợ xem. Ông Trường tạm thời tin Nghĩa nhưng cũng cảnh báo nếu con rể làm gì tổn thương đến con gái ông thì ông chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Sau đó Nghĩa còn cho một cậu nhân viên chủ động gọi cho Hà để nói rõ về chiến dịch truyền thông sản phẩm mới đúng như tính toán của Nghĩa. Hà cảm thấy đã trách lầm chồng và chủ động gọi cho Nghĩa để nói anh cùng về nhà bà Hạ Lan ăn cơm vì đột nhiên mẹ gọi về. Nhưng Nghĩa giả vờ dỗi nên bận không đi cùng vợ được.

Bà Xinh chất vấn con trai vì sao lại làm như vậy với Hà? Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, Nghĩa ghé về nhà của An Nhiên để dằn mặt vì anh đoán chính An Nhiên đã bỏ bao cao su, thuốc tránh thai vào cặp của Nghĩa để cho Hà phát hiện.

An Nhiên cho rằng cô đang cảm thấy bất an khi Nghĩa quá tình cảm, mặn nồng với Hà. Còn Nghĩa mắng cô té tát vì cho rằng An Nhiên ghen tuông mất kiểm soát khi chính cô là người đã đẩy Nghĩa vào kế hoạch này. Cô còn dặn Nghĩa phải diễn như thật để Hà hoàn toàn tin tưởng nhưng giờ lại giở quẻ, trong khi chỉ còn một chút nữa thôi là họ sẽ cán đích.

Thấy An Nhiên vẫn lồng lộn, Nghĩa tiết lộ rằng ông Trường đã nghi ngờ và cho một người thường xuyên theo dõi Nghĩa. Nghe đến đây, An Nhiên tái mặt và hứa sẽ tiếp tục kiên nhẫn.

Người yêu cũ của Ngân Hà sẽ lật tẩy kế hoạch của Nghĩa? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 7 còn có cảnh Hà vui mừng về ăn cơm với bố mẹ nhưng vừa ngồi vào bàn ăn, bà Hạ Lan đã bật đoạn ghi âm giọng của Ngân Hà kể về việc mình bị mẹ bạo hành tinh thần từ năm 12 tuổi… Bà Hạ Lan cho rằng con gái ngoài mặt thì vẫn tỏ ra hiếu thảo, quan tâm bà nhưng lại đi bêu riếu, oán hận mẹ…

Đoạn ghi âm này là Ngân Hà đã giúp An Nhiên cung cấp thông tin phục vụ cho luận văn tiến sĩ của cô ta và An Nhiên đã hứa giữ bí mật. Nhưng chính cô ta vì ghen tuông đã cố tình gửi cho bà Hạ Lan với lý do gửi nhạc thiền nhưng chép nhầm thêm file này. Mục đích của An Nhiên là muốn cho mối quan hệ mẹ con giữa Ngân Hà và bà Hạ Lan không còn cơ hội cứu vãn.

Không biết giải thích sao cho mẹ tin rằng mình không cố ý nên giữa bà Hạ Lan và Ngân Hà to tiếng với nhau. Bà Hạ Lan vớ cái chén ném vào con gái đúng lúc Nghĩa vừa tới nên đỡ cho vợ, trúng ngay trán chảy máu. Còn ông Trường thì can ngăn vợ nhưng vẫn không thể cản nổi sự phẫn uất của bà Hạ Lan.

Ông Trường muốn giao công ty lại cho con rể Chụp màn hình

Một tình tiết khác cũng đáng chú ý là về đến nhà, Ngân Hà băng bó vết thương cho chồng rồi họ làm hòa. Đúng lúc này An Nhiên gọi điện xin lỗi Hà vì đã gửi nhầm file nhưng Ngân Hà chỉ nghe vài lời của cô ta rồi cúp máy.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 8 tối nay 26.3 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết hấp dẫn khi bà Xinh đã chất vấn Nghĩa về ly sữa mỗi tối anh ta pha cho vợ uống. Nghĩa có vẻ hốt hoảng vì đã bị mẹ phát hiện ra.

Một cảnh trong tập này cho thấy ông Trường đã hẹn những người làm việc chủ chốt trong công ty. Đây cũng là những thân tín đồng hành cùng ông từ khi công ty dược Lan Hà được thành lập. Trong cuộc gặp này không có Nghĩa. Và ông Trường hỏi ý những người này về chuyện nếu ông rút lui sớm thì sẽ giao quyền quản lý công ty lại cho con rể.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 8 còn có những tình tiết bất ngờ hé lộ việc Vũ từng chứng kiến bé Gôn gọi chồng của Ngân Hà là bố trong trung tâm thương mại. Nhưng vừa lúc đó Ngân Hà cùng bà Xinh xuất hiện nên Nghĩa đã tránh mặt lập tức. Và Vũ đã chứng kiến tất cả diễn biến "quay xe" của Nghĩa lúc đó.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 8: Vũ sẽ lật tẩy kế hoạch trả thù của Nghĩa?