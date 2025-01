Phim Việt công bố rầm rộ rồi mất hút, vì sao?

"Điều bình thường trong sản xuất phim"

Hồi tháng 3.2023, hai đạo diễn Bảo Nhân - Namcito cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi ra mắt hoành tráng, công bố dự án điện ảnh Hào quang rực rỡ - The King, nội dung xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, dự kiến sẽ công chiếu tại các rạp vào năm 2024. Ngay khi công bố tên phim và hình ảnh nhân vật chính ngồi trên ngai vàng, dự án phim này nhận nhiều ý kiến phản hồi từ công chúng vì không đồng tình việc nhân vật chính tự nhận là "nhà vua", nên Đàm Vĩnh Hưng và ê kíp đã nhanh chóng thông báo bỏ chữ "The King", thay đổi tên phim thành Hào quang rực rỡ. Thế nhưng cho đến nay, Hào quang rực rỡ vẫn chưa bấm máy. Suốt thời gian qua, nhà sản xuất, đạo diễn lẫn Đàm Vĩnh Hưng không có động thái gì tiếp theo liên quan đến phim tiểu sử này.

Poster ra mắt của phim Quỳnh hoa nhất dạ nhưng đến nay phim đã bị gác lại ẢNH: ĐPCC

Gần đây, khi ra mắt phim mới Chốt đơn, đạo diễn Bảo Nhân - Namcito nhận được câu hỏi về dự án phim Hào quang rực rỡ và phía đạo diễn cũng đã có những phản hồi. "Suốt những năm qua, các dự án mà mọi người thấy đã được phát triển, và may mắn là đúng thời điểm nên được sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi còn nhiều dự án đang làm, đang phát triển và chưa đến khâu sản xuất. Cũng có những dự án chúng tôi làm xong rồi, sắp công bố, nhưng nội dung lại không còn phù hợp với thị trường nữa. Đó là điều bình thường trong việc sản xuất phim", đạo diễn Bảo Nhân nói.

Trước đó, hồi tháng 9.2020, phim Quỳnh hoa nhất dạ của đạo diễn Lý Minh Thắng về cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga thời Đinh - Tiền Lê cũng rầm rộ thông tin sắp bấm máy, với vai nữ chính - nhân vật Dương Vân Nga, do siêu mẫu Thanh Hằng thủ vai; đã tung teaser, công bố luôn tạo hình nhân vật với phục trang do nhà thiết kế Thủy Nguyễn đảm nhận. Tuy nhiên cho đến nay Quỳnh hoa nhất dạ vẫn "án binh bất động". Đạo diễn Lý Minh Thắng từng trả lời PV Thanh Niên lý do trì hoãn quay Quỳnh hoa nhất dạ hồi năm 2023: "Do đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 năm nên dự án cũng bị ảnh hưởng tiến độ, dù phần tiền kỳ cho phục trang, tóc, bối cảnh… đã khiến đoàn phim tốn kém hơn 10 tỉ đồng. Chúng tôi cần chuẩn bị nhiều vốn hơn nữa để làm một bộ phim thật chỉn chu, chất lượng. Với tình hình kinh tế lẫn phim ảnh Việt đang xáo trộn thì quả thật khó tìm nhà đầu tư. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để làm bằng được chứ không bỏ dở dự án, dự kiến cuối năm 2024 sẽ bấm máy".

Mới đây nhất, khi phim Công tử Bạc Liêu không gặt hái thành công ở phòng vé, đạo diễn Lý Minh Thắng đã một lần nữa trả lời: "Sẽ gác lại Quỳnh hoa nhất dạ - phim điện ảnh về Thái hậu Dương Vân Nga, vì cảm giác thị trường hiện khá nhiều rủi ro. Việc phim mới không được đón nhận tốt như kỳ vọng khiến tôi phần nào ngần ngại, lo lắng cho các dự án sắp tới".

Việc làm phim đang gặp những khó khăn nào ?

Thanh Hằng vai chính phim Quỳnh hoa nhất dạ nhưng đến nay phim đã bị gác lại

Tương tự, bộ phim huyền sử về cuộc đời Hai Bà Trưng có tên Trưng Vương (tựa tiếng Anh: She-Kings) do Trương Ngọc Ánh và Janet Ngô đảm nhận vai trò đồng sản xuất, từng họp báo công bố dự án từ tháng 10.2019, đã ra mắt nhạc phim, tạo hình nhân vật Trưng Trắc và Trưng Nhị, đến nay cũng chưa có thêm động tĩnh gì. Cách đây 1 năm, Trương Ngọc Ánh từng cho biết: "Trưng Vương vẫn đang trên đường tìm thêm nhà đầu tư vốn chứ không hủy, và sẽ do người đồng hành ban đầu là Janet Ngô sản xuất chính, tôi chỉ là người support (hỗ trợ). Đạo diễn Phillip Noyce (từng làm phim Người Mỹ trầm lặng) cũng có hỗ trợ Janet Ngô cho dự án này trong việc chỉnh sửa kịch bản, và có thể ông sẽ là đạo diễn hoặc đồng sản xuất phim. Phim này kinh phí không thể ít hơn vài chục triệu USD, nên mọi thứ đang tính toán kỹ lưỡng hơn, cả về phát hành quốc tế; và bản thân câu chuyện, hình ảnh phim sao cho có tính thương mại nhưng vẫn đảm bảo bản sắc văn hóa Việt". Với tình hình khó khăn về tài chính của bản thân như hiện nay, có thể Trương Ngọc Ánh và ê kíp sẽ "bỏ" luôn Trưng Vương, vì hiện tại dự án không còn thấy xúc tiến và không có thêm thông tin nào về bộ phim này trong giới làm nghề.

Ê kíp đạo diễn và Đàm Vĩnh Hưng trong buổi ra mắt dự án phim Hào quang rực rỡ, cho biết sẽ chiếu rạp trong năm 2024

Lý giải việc nhiều phim công bố rầm rộ rồi mất hút, đạo diễn Nguyễn Khoa cho biết hầu hết các phim rơi vào các trường hợp như: khó khăn về tài chính, quá trình sản xuất phức tạp (gặp vấn đề trong khâu tiền kỳ hoặc hậu kỳ khiến dự án bị đình trệ), việc thay đổi định hướng của nhà sản xuất khi nhận thấy dự án không còn phù hợp với thị trường hoặc đối tượng khán giả mục tiêu. Bên cạnh đó, những tranh cãi hoặc dư luận không thuận lợi, ồn ào về nội dung, diễn viên... có thể ảnh hưởng đến sự đón nhận của khán giả khiến dự án khó tiếp tục. Thêm lý do nữa là thị trường phim ảnh có những biến động không lường trước, hay sự thay đổi khẩu vị khán giả cũng khiến phim ngừng sản xuất.

Hiện tại, dù thị trường phim Việt có doanh thu hơn 1.900 tỉ đồng, nhưng vẫn rất bấp bênh, thiếu bền vững, do phòng vé Việt đang tồn tại tình trạng chỉ một số ít phim có doanh thu cao vượt trội, còn số đông phim khác lỗ nặng. Nhà sản xuất Tùng Nguyễn cho rằng: "Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc tìm vốn, thu hút nhà đầu tư rót tiền cho các dự án điện ảnh gặp muôn vàn khó khăn. Sự chênh lệch quá lớn giữa phim ăn khách và phim thua, hay doanh thu chỉ mức vừa, nếu dự án không phải là phim lớn, quy tụ tên tuổi ăn khách, đã thật sự khiến nhiều người làm phim và đầu tư sản xuất chùn chân. Một dự án phim thất bại, thua lỗ sẽ khiến nhà sản xuất khó huy động vốn cho các dự án tương lai. Trước đây việc kêu gọi vốn cho phim Việt đã khó thì nay còn nan giải hơn". Giới làm phim nói thêm những khó khăn khác trong việc làm phim hiện nay còn là nhân lực sáng tạo phim ở những vị trí quan trọng như đạo diễn, biên kịch, diễn viên... đang quá thiếu và ít người giỏi, đa số chưa được đào tạo đúng với nhu cầu thực tế.