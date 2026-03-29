Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim Việt thu hơn 1,6 tỉ sau 1 tuần ra rạp

Thạch Anh
29/03/2026 12:38 GMT+7

Ra rạp từ 20.3, tính đến hiện tại, phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' chỉ thu hơn 1,6 tỉ đồng. Tác phẩm đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Theo số liệu tham khảo từ hệ thống Box Office Vietnam, phim điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều trong ngày 29.3 chỉ thu về hơn 8,3 triệu đồng (tính đến 10 giờ), với 125 vé trên tổng số 77 suất chiếu. Khởi chiếu toàn quốc từ 20.3, sau hơn 1 tuần ra rạp, tác phẩm điện ảnh do Luk Vân làm đạo diễn chỉ thu về hơn 1,6 tỉ đồng. Với con số khiêm tốn này, phim đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Đạo diễn 'Bus: Chuyến xe một chiều' nói về doanh thu

Phim Việt thu hơn 1,6 tỉ sau 1 tuần ra rạp- Ảnh 1.

Dàn diễn viên trẻ của phim Bus: Chuyến xe một chiều

Ảnh: NSX

Bus: Chuyến xe một chiều là tác phẩm do Luk Vân làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Mai Thu Huyền, Vân Trang, Vĩnh Đam, Minh Kiên, Hoàng Long, Phí Phương Anh… Phim gắn nhãn 16+, thuộc thể loại kinh dị, tâm linh, xoay quanh câu chuyện về Tuấn Vũ (Vĩnh Đam) vô tình làm quen và nảy sinh tình cảm với cô gái tên Mây (Huỳnh Minh Kiên). Sau khi trải qua nhiều sự việc kỳ lạ, Tuấn Vũ phát hiện được sự thật về Mây và những biến cố xảy đến quanh cô gái này.

Trước đó, khi chia sẻ về cảm hứng thực hiện dự án này, đạo diễn Luk Vân bày tỏ: “Năm tôi học lớp 9, tôi từng bị bạo lực học đường. Đến thời điểm hiện tại, tôi rất quan ngại về chuyện đó. Nên khi làm phim, tôi rất muốn truyền tải những điều này đến với khán giả. Tôi cũng không muốn nhấn quá mạnh, nên đã cắt hơn 20 phút của phim liên quan đến chủ đề này”.

Khi nói về áp lực doanh thu, đạo diễn Luk Vân chia sẻ từ khi làm Bus: Chuyến xe một chiều, cô đã đặt mục tiêu thực hiện phần tiếp theo. “Phần 2 của phim cũng đã có đề cương kịch bản và những nhà đầu tư rồi. Tôi làm phim vì muốn học và hoàn thiện bản thân. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao tôi có nhiều tiền để làm phim. Nhưng thua hay thắng không quan trọng bằng việc có dám đứng lên làm tiếp hay không. Tôi không phải người cứ mãi nhìn vào nỗi buồn. Ước mơ đầu tiên của tôi là được làm phim, và tôi vẫn muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ đó”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Phim Việt thu hơn 1,6 tỉ sau 1 tuần ra rạp- Ảnh 2.

Phim Hẹn em ngày nhật thực của Thiên Ân dẫn đầu doanh thu phòng vé dù mới chiếu sớm

Ảnh: NSX

Từ đầu năm 2026, nhiều dự án điện ảnh thắng lớn tại phòng vé, trong đó phải kể đến Thỏ ơi hơn 449 tỉ đồng, Báu vật trời cho với hơn 103 tỉ đồng, Nhà ba tôi một phòng với 110 tỉ đồng, Quỷ nhập tràng 2 với hơn 125 tỉ đồng, Tài với hơn 109 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhiều phim Việt chỉ thu vài tỉ đồng, đứng trước nguy cơ thua lỗ. Trong đó, Bố già trở lại ra rạp hồi tháng 1 chỉ thu hơn 1,8 tỉ đồng. Còn Chiến nam: Ve sầu thoát xác chỉ thu hơn 300 triệu đồng.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 29.3, dự án Hẹn em ngày nhật thực đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Thiên Ân hiện đang tạm dẫn đầu với hơn 1,9 tỉ đồng. Tính đến hiện tại, tác phẩm này thu về hơn 13 tỉ đồng dù đang trong thời gian chiếu sớm. Phim do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn, phối hợp cùng nhà sản xuất Lý Minh Thắng, lấy bối cảnh Việt Nam thập niên 1990, xoay quanh câu chuyện tình giữa hai nhân vật Ân (Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê), đồng thời khai thác chủ đề tình yêu gắn với yếu tố đức tin. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 3.4.2026.

Xếp thứ 2 doanh thu phòng vé thuộc về Cú nhảy kỳ diệu với hơn 1,1 tỉ đồng. Những vị trí còn lại trong top 5 lần lượt là Quỷ nhập tràng 2 (586 triệu đồng), Thoát khỏi tận thế (543 triệu đồng), Đếm ngày xa mẹ (305 triệu đồng).

Tin liên quan

Vì sao 2 phim Việt khó 'lội ngược dòng' ở phòng vé?

Trong bối cảnh phòng vé Việt đang có dấu hiệu chững lại sau mùa phim tết, 'Nhà mình đi thôi' và 'Bus: Chuyến xe một chiều' thu về doanh thu ảm đạm và được dự đoán khó có cơ hội 'lội ngược dòng'.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận