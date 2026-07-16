Phim xưa có còn 'hot'?

Thời gian qua, Nợ đời vay trả - bộ phim truyền hình lấy bối cảnh Nam bộ xưa thu hút sự chú ý khi lên sóng THVL1. Ngoài cốt truyện kịch tính, khai thác về luật nhân quả, ân oán tình thù, dự án còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Thanh Hiền, Dương Cẩm Lynh, Thanh Bình, Huỳnh Hồng Loan, Nguyễn Quốc Trường Thịnh…

Những bài đăng về tác phẩm này nhận được lượng tương tác cao trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, khán giả cũng bày tỏ cảm xúc yêu ghét dành cho dàn diễn viên góp mặt trong tác phẩm của đạo diễn Hồ Ngọc Xum.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh (trái), Huỳnh Hồng Loan và Nguyễn Quốc Trường Thịnh trong phim Nợ đời vay trả Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, diễn viên Huỳnh Hồng Loan - vai Ngọc Trâm được khán giả ủng hộ nồng nhiệt trong Nợ đời vay trả - cho rằng bộ phim được nhiều người yêu thích nhờ câu chuyện giàu cảm xúc, mang đậm giá trị gia đình, tình người và những nét văn hóa truyền thống quen thuộc.

"Dù bối cảnh là ngày xưa nhưng những thông điệp về tình yêu, lòng hiếu thảo hay cách đối nhân xử thế vẫn vẹn nguyên giá trị ở hiện tại. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng tìm thấy sự hoài niệm và cảm giác gần gũi khi xem những bộ phim tái hiện một giai đoạn đã qua", Huỳnh Hồng Loan chia sẻ.

Thực tế, khi thị trường phim truyền hình ngày càng phát triển, phim xưa vẫn nhận được sự ủng hộ, đón nhận từ khán giả bởi mang nhiều nét riêng biệt. Trước Nợ đời vay trả, nhiều tác phẩm đã "gây sốt" khi lên sóng như Dương thế bao la sầu, Tiếng sét trong mưa, Nghĩa nặng hơn tình, Duyên kiếp, Bến đỗ liêu xiêu… Nhiều diễn viên tạo được dấu ấn khi tham gia các tác phẩm này, điển hình như Việt Hương, Nhật Kim Anh, Cao Minh Đạt, Dương Cẩm Lynh, Quỳnh Lam…

Góp mặt trong Nợ đời vay trả và sắp tới là Miền ảo vọng, Dương Cẩm Lynh thừa nhận đóng phim xưa khá khó, đòi hỏi diễn viên phải học nhiều thứ từ lời thoại, cử chỉ, cách phối trang phục…

"Tính tôi cầu toàn, mỗi lần nhận phim xưa là tự tay chuẩn bị phục trang cho mình. Cực nhưng vui vì đồ xưa áo dài, bà ba... vốn là sở trường và đam mê của tôi. Có lẽ vì vóc dáng và khuôn mặt tôi cũng khá phù hợp nên được nhiều khán giả khen ngợi", cô chia sẻ.

Từ góc độ của nhà sản xuất, Hoàng Mập cho rằng không riêng gì ở hiện tại mà từ lâu, những bộ phim về đề tài Nam bộ xưa đã nhận được sự quan tâm của khán giả, trong đó có những tác phẩm được yêu thích như Con nhà giàu, Ngọn cỏ gió đùa… "Điểm chung của những dự án này là thông điệp rõ ràng, ân đền oán trả, người xem có cảm giác như mình đang là một nhân vật trong tác phẩm. Theo thời gian, khi thị hiếu của khán giả càng mở rộng thì biên kịch sẽ nghĩ ra thêm nhiều câu chuyện để khai thác, làm thành những dự án mới", anh cho hay.

Bên cạnh đó, giá trị hoài niệm cũng được xem là một trong những yếu tố giúp phim về đề tài Nam bộ xưa được nhiều người quan tâm. Những dự án như Nợ đời vay trả mang lại một nét riêng, khơi gợi nhiều ký ức cho khán giả lớn tuổi và giải tỏa sự tò mò của người trẻ về một giai đoạn đã qua.

"Cái khó" của phim xưa

Theo Dương Cẩm Lynh, nếu so với phim hiện đại, số lượng phim về đề tài Nam bộ xưa chỉ chiếm khoảng 10%. Cô cho rằng những dự án phim xưa thường khó làm, tốn kém trong khi số lượng kịch bản cũng hạn chế.

"Do bị hạn chế về công nghệ, nên các đạo diễn phim xưa sẽ tập trung vào chất lượng kịch bản và chất lượng diễn xuất. Sự phản ánh chân thực về đời sống, con người và văn hóa xưa, thông qua diễn xuất mộc mạc và có chiều sâu của diễn viên, là những điều dễ chạm vào cảm xúc của khán giả. Có lẽ vì vậy mà những bộ phim xưa "ít nhưng chất" vẫn được khán giả đón nhận", cô nói.

Dàn diễn viên trong phim Bến đỗ liêu xiêu Ảnh: NVCC

Theo Huỳnh Hồng Loan, đóng phim xưa vừa có cái khó, vừa có những thú vị riêng. Cô phân tích: "Khó ở chỗ diễn viên phải tiết chế từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, dáng đi cho đến cách thể hiện cảm xúc để phù hợp với bối cảnh và nếp sống của thời kỳ đó.

Trang phục, đạo cụ hay cách xưng hô cũng đòi hỏi sự tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn cái dễ của diễn viên khi góp mặt trong một dự án phim về Nam bộ xưa là nhân vật có chiều sâu tâm lý rất rõ, câu chuyện giàu cảm xúc nên diễn viên có nhiều đất để thể hiện nội tâm".

Nhà sản xuất Hoàng Mập nhìn nhận thực hiện một bộ phim về Nam bộ xưa khó hơn nhiều so với làm phim hiện đại, đặc biệt là phần bối cảnh. Theo anh, để tìm được một ngôi nhà mang dáng dấp, hình ảnh như trước đây là một thử thách đối với ê kíp. Có những dự án bối cảnh quay ở nhà này, phòng khách lại được thực hiện ở nơi khác… đòi hỏi đoàn phải di chuyển nhiều, tốn kém chi phí và giữ rắc co (thuật ngữ dùng để chỉ sự thống nhất và tương thích giữa các cảnh quay liền kề) rất kỹ. "Nhìn chung, bối cảnh phim là một bài toán mà ê kíp phải tìm được lời giải", anh chia sẻ.

Hoàng Mập cho biết thêm yếu tố trang phục hay cách đi đứng, ăn nói của diễn viên cũng đòi hỏi ê kíp phải tính toán kỹ lưỡng.

Anh nói: "Từ kinh nghiệm sản xuất một bộ phim xưa thì phục trang sẽ may nhiều để phim này diễn viên mặc, qua phim sau vẫn có thể sử dụng lại. Bên cạnh đó, nhiều diễn viên làm răng sứ, xăm chân mày hoặc nhuộm tóc… phải cân nhắc khi lựa chọn vai diễn. Khi làm phim, chúng tôi phải chú ý đến từng đạo cụ, từ xe cộ, quần áo… Tôi nghĩ nghề dạy nghề, từ đó mà có sự chỉn chu nhất giúp phim xưa được khán giả yêu thích".