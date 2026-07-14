Địa phương đầu tiên quản lý điện thoại, mạng xã hội học sinh dưới 16 tuổi

Ngày 14.7, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), cho biết đã ký ban hành quyết định tạm thời về một số biện pháp quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn đối với học sinh dưới 16 tuổi trên địa bàn xã.

Các trường học không được bắt buộc học sinh phải có điện thoại để phục vụ việc học

Đây được xem là địa phương thuộc nhóm tiên phong ban hành quy định chi tiết về nội dung này. Đối tượng áp dụng là trẻ em, học sinh dưới 16 tuổi đang cư trú, sinh sống và học tập trên địa bàn xã Hòa Vang.

Theo quy định, học sinh khi mang điện thoại đến trường phải tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ im lặng, gửi tại tủ bảo quản của lớp và chỉ được sử dụng khi có sự cho phép của giáo viên để phục vụ hoạt động học tập.

Học sinh ở xã Hòa Vang được khuyến khích tăng cường giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mỗi lớp học sẽ bố trí một tủ bảo quản điện thoại đặt ở vị trí thuận tiện, dễ giám sát; khuyến khích lắp camera theo dõi và đưa nội dung này vào nội quy nhà trường.

UBND xã cũng yêu cầu các trường học không được bắt buộc học sinh phải có điện thoại để phục vụ việc học, đồng thời phải xây dựng phương án thay thế phù hợp đối với những em không có thiết bị công nghệ.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích ưu tiên sử dụng các nền tảng chuyên dụng của ngành giáo dục trong trao đổi, học tập; hạn chế sử dụng mạng xã hội; tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên môi trường mạng và từng bước triển khai chương trình giáo dục công dân số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Lấy ý kiến của hơn 2.700 phụ huynh, các trường học, cơ quan

Bên cạnh đó, UBND xã Hòa Vang đề nghị phụ huynh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát, giáo dục, định hướng con em sử dụng điện thoại và mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, cùng các cơ quan, đoàn thể, thôn, tổ dân cư và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh phát triển an toàn trong môi trường số.

Địa phương cũng khuyến khích các trường không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã nghiên cứu áp dụng quy định này phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, các nhà trường phải định kỳ kiểm tra, rà soát các cơ chế kiểm soát, làm sạch, ngăn chặn nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu, thiết bị, đường truyền và hạ tầng công nghệ, góp phần bảo vệ học sinh trước các rủi ro trên không gian mạng.

Ông Lê Phú Nguyện cho biết qua tìm hiểu, đến nay Hòa Vang thuộc nhóm địa phương tiên phong trong việc ban hành quy định chi tiết về quản lý việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Theo ông Nguyện, việc trẻ em tiếp cận điện thoại thông minh và mạng xã hội từ sớm là xu hướng khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu không có sự quản lý, định hướng phù hợp sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, sức khỏe tâm thần, kỹ năng giao tiếp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Trong quá trình xây dựng quy định, địa phương đã lấy ý kiến của hơn 2.700 phụ huynh, các trường học và nhiều đơn vị liên quan.

Ban đầu, một số phụ huynh bày tỏ lo ngại việc quản lý điện thoại có thể khiến gia đình khó liên lạc với con khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, sau khi được giải thích rằng quy định không cấm học sinh mang điện thoại đến trường mà chỉ quản lý việc sử dụng trong thời gian học, đa số phụ huynh đã đồng tình và ủng hộ chủ trương này.